Kutyák világnapja: a tündéri tacskók és a bohókás bulldogok taroltak olvasóink körében – fotók

A Baon Facebook-oldalán kedden, a kutyák világnapja alkalmából hirdettük meg játékos felhívásunkat, amelyre rengeteg fotó érkezett. Kis- és nagytestű kutyusok büszkén pózoltak a kamerának, de olyan megható képet is kaptunk, amely a bárányfelhős égboltot ábrázolta – a gazdi így emlékezett meg szeretett kutyájáról, aki már a felhők felett szaladgál.

Kutyák világnapja: olvasóink mutatták meg kedvenceiket

Fotó: Olvasói fotó

A tacskók taroltak

A beküldött képek alapján egyértelmű, hogy a tacskók népszerűsége töretlen. Rövid lábaik és csillogó tekintetük sok olvasó szívét rabul ejtette, és a kommentek között görgetve folyamatosan felbukkan egy-egy vidám kis „kolbászkutya”.

A bulldogok és mopszok mosolyt csaltak az arcokra

Nem maradhattak ki a fotóözönből a francia bulldogok és a mopszok sem. Ezek a bohókás, szeretetteljes kutyusok számos családban váltak igazi családtaggá, a képek tanúsága szerint pedig mindig készen állnak egy kis mókára.