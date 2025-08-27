1 órája
Kutyák világnapja: a tündéri tacskók és a bohókás bulldogok taroltak olvasóink körében – fotók
Olvasóink szebbnél szebb fotókat posztoltak a közösségi oldalunkra, miután kedden megkértük őket, mutassák meg kedvenc négylábú barátjukat! A kutyák világnapja alkalmából kiderült, hogy a tacskó az utóbbi évek egyik legnagyobb sztárja.
A Baon Facebook-oldalán kedden, a kutyák világnapja alkalmából hirdettük meg játékos felhívásunkat, amelyre rengeteg fotó érkezett. Kis- és nagytestű kutyusok büszkén pózoltak a kamerának, de olyan megható képet is kaptunk, amely a bárányfelhős égboltot ábrázolta – a gazdi így emlékezett meg szeretett kutyájáról, aki már a felhők felett szaladgál.
A tacskók taroltak
A beküldött képek alapján egyértelmű, hogy a tacskók népszerűsége töretlen. Rövid lábaik és csillogó tekintetük sok olvasó szívét rabul ejtette, és a kommentek között görgetve folyamatosan felbukkan egy-egy vidám kis „kolbászkutya”.
A bulldogok és mopszok mosolyt csaltak az arcokra
Nem maradhattak ki a fotóözönből a francia bulldogok és a mopszok sem. Ezek a bohókás, szeretetteljes kutyusok számos családban váltak igazi családtaggá, a képek tanúsága szerint pedig mindig készen állnak egy kis mókára.
Olvasóink is megmutatták kedvenceiketFotók: Olvasói fotók
A huskyk szépsége lenyűgöző
A gyönyörű, kék szemű huskyk is feltűntek a galériában. Elegáns megjelenésükkel és különleges tekintetükkel sokak szívét elvarázsolják, bizonyítva, hogy nem csak kedves, de rendkívül fotogén társai is az embernek.
Megható emlékezések a kutyák világnapja alkalmából
Több olvasónk nem csak a jelenlegi kedvencét mutatta meg, hanem azokra is emlékezett, akik már nincsenek velünk. Egy égboltot ábrázoló fotó arra figyelmeztet minket: a kutyák világnapja nemcsak a vidám pillanatokról szól, hanem arról is, hogy hálával gondoljunk vissza azokra a hűséges barátokra, akik életünk részét képezték.
