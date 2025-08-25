augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

57 perce

Befejeződött a Rudolf-kert fejlesztése, új otthont kapnak a városi rendezvények és koncertek

Címkék#beruházás#Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat#Rudolf-laktanya#rendezvény

Az óriási támogatás segítségével teljesen új funkciója lesz az egykori Kislovarda műemléki épületének és a Rudolf-laktanya területének is. A felújítások segítségével új helyszínt kapnak a kulturális események.

Brockmeyer Sophie Isabella

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívás keretében „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt vonatkozásában 1,785 milliárd forint vissza nem térítendő, száz százalékos intenzitású támogatást nyert. A projekt által a kecskeméti kulturális események egy új helyszínnel gazdagodnak – derült ki az önkormányzat sajtóközleményéből.

A kecskeméti kulturális eseményeket itt a felújított Rudolf-laktanya területén fogják megszervezni
Új funkciója lesz a Rudolf-laktanya területének, itt kapnak helyet a kecskeméti kulturális események
Fotó: Beküldött fotó

Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, a közgyűlés döntésének értelmében a Rudolf-laktanya területén, a Kislovarda helyén kialakított közösségi tér működtetését a kecskeméti képviselő-testület a Hírös Agóra Nonprofit Kft. számára adja át ingyenesen, további hasznosításra. 

Új lehetőség a kulturális eseményeknek

Az európai uniós támogatásból, hazai finanszírozásból, és önkormányzati önerő felhasználásával valósulhatott meg a Rudolf-laktanya és Kislovarda műemléki épületének felújítása.  

A laktanya területén a környezeti szennyezéssel érintett területeket tehermentesítették, és lőszermentesítették. Ezek után pedig 8000 négyzetméteren szabadidős és rekreációs területet alakítottak ki, valamint a növényállományt is rekonstruálták, és térkőburkolatú felületet is építettek a tanya területére. A felújított területen így egy kellemes és nyugalmas környezetben kapcsolódhatnak ki a lakosok. 

A Kislovarda műemléki épülete teljesen új külsőt és új funkciókat kapott. Ennek segítségével később itt is helyet kapnak a kulturális események, koncertek és a különböző városi rendezvények is.

A projekt segítségével tehát új turisztikai és kulturális események szervezésére lesz lehetőség, és egy új park kellemes környezetében kapcsolódhatnak ki a lakosok. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu