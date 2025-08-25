Befejeződött a Rudolf-kert fejlesztése, új otthont kapnak a városi rendezvények és koncertek

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívás keretében „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt vonatkozásában 1,785 milliárd forint vissza nem térítendő, száz százalékos intenzitású támogatást nyert. A projekt által a kecskeméti kulturális események egy új helyszínnel gazdagodnak – derült ki az önkormányzat sajtóközleményéből.

Új funkciója lesz a Rudolf-laktanya területének, itt kapnak helyet a kecskeméti kulturális események

Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, a közgyűlés döntésének értelmében a Rudolf-laktanya területén, a Kislovarda helyén kialakított közösségi tér működtetését a kecskeméti képviselő-testület a Hírös Agóra Nonprofit Kft. számára adja át ingyenesen, további hasznosításra.

Új lehetőség a kulturális eseményeknek

Az európai uniós támogatásból, hazai finanszírozásból, és önkormányzati önerő felhasználásával valósulhatott meg a Rudolf-laktanya és Kislovarda műemléki épületének felújítása.

A laktanya területén a környezeti szennyezéssel érintett területeket tehermentesítették, és lőszermentesítették. Ezek után pedig 8000 négyzetméteren szabadidős és rekreációs területet alakítottak ki, valamint a növényállományt is rekonstruálták, és térkőburkolatú felületet is építettek a tanya területére. A felújított területen így egy kellemes és nyugalmas környezetben kapcsolódhatnak ki a lakosok.

A Kislovarda műemléki épülete teljesen új külsőt és új funkciókat kapott. Ennek segítségével később itt is helyet kapnak a kulturális események, koncertek és a különböző városi rendezvények is.

A projekt segítségével tehát új turisztikai és kulturális események szervezésére lesz lehetőség, és egy új park kellemes környezetében kapcsolódhatnak ki a lakosok.