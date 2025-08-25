2 órája
Befejeződött a Rudolf-kert fejlesztése, új otthont kapnak a városi rendezvények és koncertek
Az óriási támogatás segítségével teljesen új funkciója lesz az egykori Kislovarda műemléki épületének és a Rudolf-laktanya területének is. A felújítások segítségével új helyszínt kapnak a kulturális események.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívás keretében „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt vonatkozásában 1,785 milliárd forint vissza nem térítendő, száz százalékos intenzitású támogatást nyert. A projekt által a kecskeméti kulturális események egy új helyszínnel gazdagodnak – derült ki az önkormányzat sajtóközleményéből.
Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, a közgyűlés döntésének értelmében a Rudolf-laktanya területén, a Kislovarda helyén kialakított közösségi tér működtetését a kecskeméti képviselő-testület a Hírös Agóra Nonprofit Kft. számára adja át ingyenesen, további hasznosításra.
Új lehetőség a kulturális eseményeknek
Az európai uniós támogatásból, hazai finanszírozásból, és önkormányzati önerő felhasználásával valósulhatott meg a Rudolf-laktanya és Kislovarda műemléki épületének felújítása.
A laktanya területén a környezeti szennyezéssel érintett területeket tehermentesítették, és lőszermentesítették. Ezek után pedig 8000 négyzetméteren szabadidős és rekreációs területet alakítottak ki, valamint a növényállományt is rekonstruálták, és térkőburkolatú felületet is építettek a tanya területére. A felújított területen így egy kellemes és nyugalmas környezetben kapcsolódhatnak ki a lakosok.
A Kislovarda műemléki épülete teljesen új külsőt és új funkciókat kapott. Ennek segítségével később itt is helyet kapnak a kulturális események, koncertek és a különböző városi rendezvények is.
A projekt segítségével tehát új turisztikai és kulturális események szervezésére lesz lehetőség, és egy új park kellemes környezetében kapcsolódhatnak ki a lakosok.
