A londoni zsűrit lenyűgözte a kecskeméti könyvelő lekvárja, ezt lehet tudni a finomságról

A Guild of Fine Food kezelésében lévő Great Taste Awards (GTA) a fine food világ legismertebb és legelismertebb versenye, melyet 1994-ben alapítottak Londonban. Kalán Teréz három különleges lekvárral nevezett be, melyből az egyik a hazai pályázók lekvárjai közül egyedüliként kapott két csillagot.

Kalán Teréz különleges lekvárja két csillagot kapott. A szomolyai cseresznye lekvár évek óta kedvenc a családja körében

Fotó: Beküldött fotó

Két csillagot nyert a kecskeméti lekvár

Kalán Teréz elmondta: nagyon boldog, de meglepődött a kiválósági cím elnyerésén. A Great Taste Awards valóban egy nagyon rangos megmérettetés a magyarok számára is. A 3 csillagot a Fine Food Oscar-ként szokták emlegetni, a három csillag az Exquisite (Kiváló), a 2 csillag az Outstanding (Kiemelkedő), míg az 1 csillag a Delicious (Nagyszerű) kategóriákba sorolt termékeket jelöli. Valamennyi Great Taste díj a „gondosan, szakértelemmel, kifogástalan ízvilággal, szeretettel előállított termékek valódi bizonyítéka”. Hazánkból négy termék kapott három csillagot. Két csillagot többen is, de a lekvárok közül csak Kalán Teréz lekvárja érdemelte ki a két csillagot.

Íme a díjazott különleges lekvár

Az ismert könyvelő bemutatta az általa beküldött finomságokat. A versenyen a Szomolya Cherry Jam – Tercsi lekvárral nyerte el a 2 csillagot. A szomolyai cseresznyés mellett még egy narancsos-fügés, és egy rebarbara-szamóca-narancs lekvárral nevezett.

A szomolyai cseresznye a Kecskemét és környékiek számára kevésbé ismert, hiszen az igazán ízletes gyümölcs Borsodban, Szomolya környékén terem, az ottani jó termőföldnek és klímának köszönhetően. A szomolyai cseresznye rövid szárú, szinte fekete színű, a gyümölcse azonban nem olyan nagy szemű. Húsa feketés bordópiros, félkemény, bő levű, leve erősen festő. Édes és jellegzetes zamatú.

Már saját szomolyai cseresznyefát is ültetett

Kalán Teréz elmesélte: mivel van saját házuk a Mátrában, így régen mindig személyesen vásárolt a közeli Szomolyán cseresznyét. Néhány éve azonban a kecskeméti Bács-Zöldérteseknél is be tudja szerezni, mivel a társaságnak is van arra ültetvénye. Ráadásul nemrég saját kecskeméti kertjében is ültetett három szomolyai cseresznyefát, egyelőre még nem lehet tudni, hogy ezek termése lesz-e olyan finom, mint az igazi, Szomolyán termetteké.