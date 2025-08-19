56 perce
Halálos vírust terjesztő afrikai kullancsok jelentek meg Kecskemétnél – videó
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek a krími–kongói vérzéses láz vírusát is terjeszthetik. A kullancs megjelenése komoly járványügyi kockázatot hordoz, hiszen a klímaváltozás kedvez a megtelepedésüknek, és már most adottak a feltételek egy új járvány kialakulásához.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok (Hyalomma) bukkantak fel Magyarországon, amelyek képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát – írja az Egészségkalauz.
Klímaváltozás és a kullancsok megtelepedése
A klímaváltozás kedvez ezeknek a nem őshonos kullancsoknak, így egyre nagyobb az esélye, hogy tartósan megtelepedjenek hazánkban. Bár emberi fertőzést eddig még nem észleltek, a szakértők szerint már most adottak a feltételek egy új, akár halálos járvány kialakulásához.
A Hyalomma kullancsok eredeti élőhelye Észak-Afrika, a Közel-Kelet és a mediterrán térség. Magyarországra főként vonuló madarak hurcolják be őket. A Kecskemét környéki száraz térségben már több példányt is azonosítottak, ami arra utal, hogy a megtelepedés folyamata elindulhatott.
Magyarország egyes térségeinek klímája – különösen az Alföldön – az utóbbi években egyre inkább hasonlít a Hyalomma kullancsok eredeti élőhelyére, vagyis az észak-afrikai és mediterrán vidékekre. A melegebb nyarak és az enyhébb őszi hónapok kedveznek annak, hogy ez a korábban ismeretlen faj nálunk is megvesse a lábát. Ez jól mutatja, miként teremt a klímaváltozás új életteret olyan állatok számára, amelyek korábban nem élhettek meg hazánkban.
A Hyalomma életciklusának egyik kritikus szakasza a nimfaállapotból felnőtté válás. Ha ebben az időszakban tartós hideg lép fel, a kullancs elpusztul. Amennyiben viszont az ősz elég enyhe, a vedlés sikeresen végbemegy, és a kifejlett kullancs már képes átvészelni a téli hideget is. Erre jó példa Törökország magasabb hegyvidéke, ahol a faj mínusz 10–15 °C-os hőmérséklet mellett is fenn tud maradni.
A klímaváltozás tehát olyan ökológiai rést nyit meg, amelybe a Hyalomma kullancs be tud települni. Ezzel azonban új, potenciális járványügyi kockázatot jelentő fajok jelenhetnek meg a hazai ökoszisztémában – írja a masfelfok.hu.
Miben különböznek a Hyalomma kullancsok?
A hazai kullancsokkal ellentétben a Hyalomma-fajok nem rejtőzködve várják a gazdaállatot, hanem aktívan vadásznak. Akár méterekről is becserkészik áldozatukat – legyen az ember, kutya vagy nagytestű háziállat.
Krími–kongói vérzéses láz: az egyik legveszélyesebb vírus
A legnagyobb fenyegetést mégsem a vadászó viselkedésük, hanem az jelenti, hogy képesek hordozni és terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz (CCHF) vírusát.
Ez a betegség:
- akár halálos kimenetelű lehet,
- nincs ellene specifikus kezelés vagy védőoltás,
- a WHO tíz legveszélyesebb kórokozója között tartják számon.
A krími–kongói vérzéses láz már több európai és közel-keleti országban – például Észak-Macedóniában, Törökországban és Spanyolországban – okozott emberi fertőzéseket, sőt, haláleseteket is. Bizonyos esetekben emberről emberre is terjedhet.
Miért fontos a megelőzés?
A szakértők szerint, mivel a kullancsok és a vírus tőlünk délre már jelen vannak, Magyarországnak is érdemes időben felkészülni. A megelőzés és a figyelem kulcsfontosságú, hogy elkerülhető legyen egy esetleges járvány kialakulása.
