augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Járvány

2 órája

Halálos vírust terjesztő afrikai kullancsok jelentek meg Kecskemétnél – videó

Címkék#kullancs#Alföld#kullancsfaj#járvány

Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek a krími–kongói vérzéses láz vírusát is terjeszthetik. A kullancs megjelenése komoly járványügyi kockázatot hordoz, hiszen a klímaváltozás kedvez a megtelepedésüknek, és már most adottak a feltételek egy új járvány kialakulásához.

Kovács Alexandra

Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok (Hyalomma) bukkantak fel Magyarországon, amelyek képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát – írja az Egészségkalauz.

A Hyalomma kullancs
A Hyalomma nagyobb és gyorsabb, mint a nálunk őshonos kullancsok
Fotó: Getty Images / Illusztráció

Klímaváltozás és a kullancsok megtelepedése

A klímaváltozás kedvez ezeknek a nem őshonos kullancsoknak, így egyre nagyobb az esélye, hogy tartósan megtelepedjenek hazánkban. Bár emberi fertőzést eddig még nem észleltek, a szakértők szerint már most adottak a feltételek egy új, akár halálos járvány kialakulásához.

A Hyalomma kullancsok eredeti élőhelye Észak-Afrika, a Közel-Kelet és a mediterrán térség. Magyarországra főként vonuló madarak hurcolják be őket. A Kecskemét környéki száraz térségben már több példányt is azonosítottak, ami arra utal, hogy a megtelepedés folyamata elindulhatott.

Magyarország egyes térségeinek klímája – különösen az Alföldön – az utóbbi években egyre inkább hasonlít a Hyalomma kullancsok eredeti élőhelyére, vagyis az észak-afrikai és mediterrán vidékekre. A melegebb nyarak és az enyhébb őszi hónapok kedveznek annak, hogy ez a korábban ismeretlen faj nálunk is megvesse a lábát. Ez jól mutatja, miként teremt a klímaváltozás új életteret olyan állatok számára, amelyek korábban nem élhettek meg hazánkban.

A Hyalomma életciklusának egyik kritikus szakasza a nimfaállapotból felnőtté válás. Ha ebben az időszakban tartós hideg lép fel, a kullancs elpusztul. Amennyiben viszont az ősz elég enyhe, a vedlés sikeresen végbemegy, és a kifejlett kullancs már képes átvészelni a téli hideget is. Erre jó példa Törökország magasabb hegyvidéke, ahol a faj mínusz 10–15 °C-os hőmérséklet mellett is fenn tud maradni.

A klímaváltozás tehát olyan ökológiai rést nyit meg, amelybe a Hyalomma kullancs be tud települni. Ezzel azonban új, potenciális járványügyi kockázatot jelentő fajok jelenhetnek meg a hazai ökoszisztémában – írja a masfelfok.hu.

Miben különböznek a Hyalomma kullancsok?

A hazai kullancsokkal ellentétben a Hyalomma-fajok nem rejtőzködve várják a gazdaállatot, hanem aktívan vadásznak. Akár méterekről is becserkészik áldozatukat – legyen az ember, kutya vagy nagytestű háziállat.

Krími–kongói vérzéses láz: az egyik legveszélyesebb vírus

A legnagyobb fenyegetést mégsem a vadászó viselkedésük, hanem az jelenti, hogy képesek hordozni és terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz (CCHF) vírusát.

Ez a betegség:

  • akár halálos kimenetelű lehet,
  • nincs ellene specifikus kezelés vagy védőoltás,
  • a WHO tíz legveszélyesebb kórokozója között tartják számon.

A krími–kongói vérzéses láz már több európai és közel-keleti országban – például Észak-Macedóniában, Törökországban és Spanyolországban – okozott emberi fertőzéseket, sőt, haláleseteket is. Bizonyos esetekben emberről emberre is terjedhet.

Miért fontos a megelőzés?

A szakértők szerint, mivel a kullancsok és a vírus tőlünk délre már jelen vannak, Magyarországnak is érdemes időben felkészülni. A megelőzés és a figyelem kulcsfontosságú, hogy elkerülhető legyen egy esetleges járvány kialakulása.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu