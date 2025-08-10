1 órája
Kétszáz éve született a neves csillagász, híres szülöttére emlékezett Hercegszántó – galériával
A neves csillagászra, matematikusra emlékeztek tisztelői Hercegszántón. Kondor Gusztáv leszármazottai is tiszteletüket tették az ünnepségen.
Kondor Gusztáv csillagász, geodéta, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1825. augusztus 7-én született Hercegszántón, az akkori Santován. Születésének 200. évfordulója alkalmából emlékünnepséget rendeztek szülőfalujában, a Tudomány és Szabadság parkban, a tíz éve felavatott emlékmű előtt, amelyen lépcsőzetes talapzaton álló obeliszk és Kondor Gusztáv bronz portréja látható.
A szabadságharcban is részt vett Kondor Gusztáv
A rendezvényt Varga Gábor polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az ünnepelt leszármazottai közül többen is elfogadták a meghívást, így együtt emlékezhetnek e jeles napon. A község vezetője beszédében kiemelte, hogy
Kondor Gusztáv Hercegszántó szülötte, gyermekkorát itt, az egykori Santován töltötte, mivel édesapja kincstári főerdészként szolgálta a magyar koronát.
– Kondor Gusztáv tanár, csillagász, családapa és a szabadságharc résztvevője is volt. Büszkén emlékezünk vissza életútjára és munkásságára – mondta Varga Gábor.
Ezután dr. Pásztor Emília régész, csillagásztörténész tartott tudományos emlékbeszédet. – Őszintén megmondom, mélyen meghatott, hogy egy település képes egy tudósnak, különösen egy csillagásznak emléket állítani – fogalmazott az előadó, aki részletesen ismertette Kondor Gusztáv tudományos tevékenységét és életművét.
Szorgalmazta a budai csillagvizsgáló létrehozását
Az ünnepség következő részében dr. Hegedűs Tibor fizikus-csillagász, az SZTE Bajai Obszervatóriumának igazgatója tartott előadást a csillagászatról. Beszédében felvázolta a magyar csillagászat történetét, majd külön kitért a 19. század második felének kiemelkedő alakjára, Kondor Gusztávra. Méltatta áldozatos munkáját és szervezői tevékenységét, mellyel a budai csillagvizsgáló létrehozását szorgalmazta. Kiemelte, hogyan oktatta tanítványait a csillagászat tudományára, elismeréssel szólva sikereiről.
Kondor Gusztávra emlékeztek HercegszántónFotók: Tölgyesi Gábor
A rendezvény üde, kedves színfoltja volt a Horvát Óvoda gyermekeinek táncos-zenés műsora.
Az emlékművet megkoszorúzta a község önkormányzata, civil szervezetei, az ünneplő család, a vajdasági Kupuszina testvértelepülés delegációja, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés képviseletében Vedelek Norbert elnök.
Két kiállítás is megnézhettek az érdeklődők
Kondor Gusztáv leszármazottai – akik Budapestről és környékéről érkeztek – meghatódva mondtak köszönetet. Barókay Mária, a legidősebb ükunoka elmondta, hogy a család nagy becsben tartja az ükapa emlékét. A község iránti hálájuk jeléül egy Kondor Gusztáv emlékeit bemutató, bekeretezett tablót ajándékoztak Varga Gábor polgármesternek.
A nap további programja a közeli Nagyboldogasszony-templomban folytatódott, ahol Vozár Márton Krisztián művész adott klasszikus zongorakoncertet.
A vendégeket és a családtagokat ezt követően egy külön program is várta: megtekinthették a helyi Képzőművészeti és Tárgyi Gyűjtemények Házának kiállítását. Másnap pedig ellátogattak Szurcsik János Galériájába is.
