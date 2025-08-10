Kétszáz éve született a neves csillagász, híres szülöttére emlékezett Hercegszántó – galériával

Kondor Gusztáv csillagász, geodéta, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1825. augusztus 7-én született Hercegszántón, az akkori Santován. Születésének 200. évfordulója alkalmából emlékünnepséget rendeztek szülőfalujában, a Tudomány és Szabadság parkban, a tíz éve felavatott emlékmű előtt, amelyen lépcsőzetes talapzaton álló obeliszk és Kondor Gusztáv bronz portréja látható.

Kondor Gusztáv csillagászra emlékeztek Hercegszántón

Fotó: Tölgyesi Gábor

A szabadságharcban is részt vett Kondor Gusztáv

A rendezvényt Varga Gábor polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az ünnepelt leszármazottai közül többen is elfogadták a meghívást, így együtt emlékezhetnek e jeles napon. A község vezetője beszédében kiemelte, hogy

Kondor Gusztáv Hercegszántó szülötte, gyermekkorát itt, az egykori Santován töltötte, mivel édesapja kincstári főerdészként szolgálta a magyar koronát.

– Kondor Gusztáv tanár, csillagász, családapa és a szabadságharc résztvevője is volt. Büszkén emlékezünk vissza életútjára és munkásságára – mondta Varga Gábor.

Ezután dr. Pásztor Emília régész, csillagásztörténész tartott tudományos emlékbeszédet. – Őszintén megmondom, mélyen meghatott, hogy egy település képes egy tudósnak, különösen egy csillagásznak emléket állítani – fogalmazott az előadó, aki részletesen ismertette Kondor Gusztáv tudományos tevékenységét és életművét.

Szorgalmazta a budai csillagvizsgáló létrehozását

Az ünnepség következő részében dr. Hegedűs Tibor fizikus-csillagász, az SZTE Bajai Obszervatóriumának igazgatója tartott előadást a csillagászatról. Beszédében felvázolta a magyar csillagászat történetét, majd külön kitért a 19. század második felének kiemelkedő alakjára, Kondor Gusztávra. Méltatta áldozatos munkáját és szervezői tevékenységét, mellyel a budai csillagvizsgáló létrehozását szorgalmazta. Kiemelte, hogyan oktatta tanítványait a csillagászat tudományára, elismeréssel szólva sikereiről.