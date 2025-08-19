1 órája
Tragikus fordulat az állatkertben, nem sikerült megmenteni a kölyöktigris életét
A fiatal nagyragadozó elvesztése megrázta az állatkert dolgozóit és a közönséget is. A kölyöktigrisért folytatott hetekig tartó küzdelem sajnos nem hozta meg a várt eredményt.
Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a Fővárosi Állat- és Növénykert: elpusztult Szása, a négy hónapos kistigris. A kölyöktigris állapota az utóbbi időszakban súlyosra fordult, és bár az állatorvosi csapat és gondozók mindent megtettek, az apró nagyragadozó szervezete nem bírta tovább a megpróbáltatásokat.
A kölyöktigris állapota egyre csak romlott
A közlemény szerint Szása nem reagált érdemben a kezelésekre. Állapota folyamatosan romlott: elvesztette a látását, nem evett, és járni is alig tudott. A gyógyszerek sem tudták megállítani az egyre gyakrabban jelentkező rohamokat, melyek végül olyan súlyos állapotot idéztek elő, amely már nem volt összeegyeztethető az élettel.
„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő” – írta az intézmény. Egyúttal megköszönték azt a rengeteg támogatást és együttérzést, amit a látogatók és követők tanúsítottak az elmúlt napokban: „Megható volt látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok.”
Egyedüli Bács-Kiskun megyeiként jelölték a díjra, így szavazhat a halasi gyermekápolóra
Kiszámíthatóbb megélhetés, biztonságosabb termelés – korszerű rendszer segíti a gazdákat