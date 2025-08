Kodály öröksége él, 75 éves a legendás ének-zene iskola – galériával, videóval

Kodály iskola 75 címmel hirdették meg a koncertet. Az ünnepi eseményen Gulyás Dénes, Kossuth- és Liszt Ferenc díjas operaénekes köszöntötte a népes közönséget, magyarul és angolul, majd dr. Ittzés Tamás, az intézmény igazgatója.

75 éves jubileumát koncerttel ünnepelte a Kodály iskola

Fotó: Bús Csaba



A Kodály iskola az egyetlen az elsők közül, ami ma is működik

Az iskolaigazgató a következőket emelte ki.

– Mi vagyunk az az iskola, amely 75 évvel ezelőtt úgy alakult, hogy akkor már létezett egy tartósan működő zenei iskola, de az pár év után megszűnt. Mi vagyunk az egyetlen olyan iskola, az elsők közül, amelyik még ma is működik. Mondhatni, hogy az első, még máig is működő ének-zene iskola, ami Kodálynak is büszkesége volt. Kodály Zoltán személyesen is megfordult iskolánkban, sőt nem csak eljött, hanem elhozta azokat a zömében külföldi vendégeket is, akiknek büszkélkedett a magyar zeneoktatással. Nekünk az a szerepünk, hogy ezt az origó szerepet megtartsuk, tovább vigyük, terjesszük – hangsúlyozta Ittzés Tamás.