Példaértékű munkájukért kaptak kitüntetést a dunaegyházi díjazottak

Kitüntető elismeréseket adtak át Dunaegyházán, melyeket a községért végzett munkásságuk elismeréseként Árizs-Agárdi Bernadett polgármester asszony nyújtott át a kitüntetetteknek.

Minden település életében ünnepi esemény, amikor olyan személyek, szervezetek kapnak kitüntetést, akik a hétköznapi tevékenységeik, munkájuk során emelik a település közösségi életét, tesznek azért, hogy szeretett lakhelyük még szerethetőbb, lakhatóbb legyen.

Dunaegyháza községében sincs ez másképp, hiszen az idei évben is méltó módon, ünnepélyes keretek között adták át a Dunaegyháza Községért és a Fiatalok Dunaegyházáért kitüntető címeket.

Árizs-Agárdi Bernadett polgármester asszony személyes hangvételű méltatása könnyeket csalt a kitüntetettek és jelenlévők szemébe is. A polgármester maga személyesen is átélhette már, milyen megtiszteltetés a település közösségének elismerése, hiszen 2023-ban megkapta a Fiatalok Dunaegyházáért kitüntető címet.

2025-ben Dunaegyháza Község Képviselő-testülete kétszeresen adományozta a Dunaegyháza Községért kitüntető címet, melyet Poros Mihály és a Mákszem Óvoda dolgozói kaptak. A Fiatalok Dunaegyházáért kitüntető címet pedig Skrenyó Mária vehette át.

Skrenyó Mária saját vállalkozását közel 6 éve üzemelteti Dunaegyházán. A dunaegyházi gyermekek különlegesen fontosak számára. Mióta a településen dolgozik, mindig talál alkalmat arra, hogy mosolyt csaljon az arcukra.

Évek óta szívvel-lélekkel munkálkodik a település fiataljaiért. Minden decemberben vendég nála a Télapó, akivel este útra kelnek és a csillogó kocsival meglátogatják a gyerekeket otthonukban is. A vakáció előtt pedig fagyira hívja az iskolásokat. Figyel a hátrányos helyzetű családokra, és nem fárad bele abba, hogy mosollyal, kedves szóval és figyelmes meghallgatással erősítse a közösség összetartozását. Aktívan részt vesz Dunaegyháza életében, a teljesség igénye nélkül csak néhány a már megvalósított programok közül: rajzverseny, szavaló és éneklőverseny.

Poros Mihály neve egyet jelent a családszeretettel, a becsülettel és a közösségért végzett fáradhatatlan munkával. Hosszú évek óta vezetőként dolgozik a helyi mezőgazdasági Zrt-nél, ahol tisztelik megbecsülik, és ahol mindenki tudja: vele mindig szót lehet érteni. Tájékozottsága, empatikus természete, embersége példaértékű.