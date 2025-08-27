40 perce
Példaértékű munkájukért kaptak kitüntetést a dunaegyházi díjazottak
Községi elismeréseket adtak át Dunaegyházán augusztus 20-án. A kitüntető elismeréseket elnyerő lakosok eredményeiről, munkásságáról cikkünkben olvashat részletesen.
Kitüntető elismeréseket adtak át Dunaegyházán, melyeket a községért végzett munkásságuk elismeréseként Árizs-Agárdi Bernadett polgármester asszony nyújtott át a kitüntetetteknek.
Minden település életében ünnepi esemény, amikor olyan személyek, szervezetek kapnak kitüntetést, akik a hétköznapi tevékenységeik, munkájuk során emelik a település közösségi életét, tesznek azért, hogy szeretett lakhelyük még szerethetőbb, lakhatóbb legyen.
Dunaegyháza községében sincs ez másképp, hiszen az idei évben is méltó módon, ünnepélyes keretek között adták át a Dunaegyháza Községért és a Fiatalok Dunaegyházáért kitüntető címeket.
Kitüntető elismerések átadása
Árizs-Agárdi Bernadett polgármester asszony személyes hangvételű méltatása könnyeket csalt a kitüntetettek és jelenlévők szemébe is. A polgármester maga személyesen is átélhette már, milyen megtiszteltetés a település közösségének elismerése, hiszen 2023-ban megkapta a Fiatalok Dunaegyházáért kitüntető címet.
2025-ben Dunaegyháza Község Képviselő-testülete kétszeresen adományozta a Dunaegyháza Községért kitüntető címet, melyet Poros Mihály és a Mákszem Óvoda dolgozói kaptak. A Fiatalok Dunaegyházáért kitüntető címet pedig Skrenyó Mária vehette át.
Méltatások
Skrenyó Mária saját vállalkozását közel 6 éve üzemelteti Dunaegyházán. A dunaegyházi gyermekek különlegesen fontosak számára. Mióta a településen dolgozik, mindig talál alkalmat arra, hogy mosolyt csaljon az arcukra.
Évek óta szívvel-lélekkel munkálkodik a település fiataljaiért. Minden decemberben vendég nála a Télapó, akivel este útra kelnek és a csillogó kocsival meglátogatják a gyerekeket otthonukban is. A vakáció előtt pedig fagyira hívja az iskolásokat. Figyel a hátrányos helyzetű családokra, és nem fárad bele abba, hogy mosollyal, kedves szóval és figyelmes meghallgatással erősítse a közösség összetartozását. Aktívan részt vesz Dunaegyháza életében, a teljesség igénye nélkül csak néhány a már megvalósított programok közül: rajzverseny, szavaló és éneklőverseny.
Poros Mihály neve egyet jelent a családszeretettel, a becsülettel és a közösségért végzett fáradhatatlan munkával. Hosszú évek óta vezetőként dolgozik a helyi mezőgazdasági Zrt-nél, ahol tisztelik megbecsülik, és ahol mindenki tudja: vele mindig szót lehet érteni. Tájékozottsága, empatikus természete, embersége példaértékű.
A közösségi rendezvények állandó, lelkes résztvevője, aki idejét és energiáját sosem sajnálja, hogy másokat támogasson, szórakoztasson, vagy éppen összekovácsoljon. Közvetlensége mindenkinek szimpatikus. Mindezek a pozitív tulajdonságok magyarázzák, hogy 30 éven keresztül aktívan részt vett a település életében, hiszen kereken 30 évig látott el képviselői feladatokat is.
A Dunaegyházi Mákszem Óvoda valamennyi óvónője és dajkája példaértékű odaadással végzi munkáját. Hatással vannak az egész település közösségének jövőformálásában. Ők azok, akik a legkisebbek kezét fogva, szeretettel, türelemmel és szakértelemmel indítják útnak a gyerekeket az élet nagy útján. Élő részei Dunaegyháza közösségének. Ott vannak minden falusi rendezvényen, legyen az ünnep, megemlékezés vagy közösségi program – segítenek, mosolyognak és mindig visznek magukkal egy darabot abból a szeretetből, amellyel az óvodában is körül veszik a kicsiket. Példát mutatva ezzel összefogásból és odaadásból.
Szlovák nemzetiségi óvodaként különleges feladatuk is van: a nyelv, a kultúra, a hagyományok ápolása.
Szívből gratulálunk a díjazottaknak!
