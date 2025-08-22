Kiskutyáktól akart megszabadulni egy nő a kecskeméti bevásárlóközpontnál, a hatóságok cselekedtek

Babakocsis kutyás. Így hivatkoztak az egyik kecskeméti Facebook-csoportban arra a nőre, aki pénteken az Auchan áruháznál több kiskutya társaságában szólította le embertársait, miközben egy csomagokkal megrakott babakocsit tologatott. Célja az volt, hogy odaadja nála tehetősebbeknek az állatokat, mert ő vélhetően nem tudta őket ellátni.

Sajnos egyre több kiskutya kerül az utcára

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Minden kiskutya sorsa remélhetőleg megoldódott

Amikor a Facebook-bejegyzés készült, akkor még hat kiskutyáról írtak. Aki a posztot készítette, leírta, hogy a kutyás hölgy kérésére sebkezelő sprayt vásárolt, mert azt kért tőle, majd értesítette a Városrendészetet, hogy közösen segítsenek a nőnek.

„Aki arra jár, és el tud tőle hozni egy kiskutyát, az már fél siker” – zárult a bejegyzés.

Megkerestük a Kecskeméti Városrendészetet az ügyben és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az értesítés után pár perc múlva már a helyszínen voltak, ahol négy kiskutyát találtak. Nem sokkal azelőtt a Facebookon még hat állatról írtak. Vagy helytelen volt ez a szám, vagy addig két kisállatot már más befogadott. A Városrendészet értesítette a Kecskeméti Ebrendészetet, akik szintén rövid idő alatt kiértek a helyszínre, de már nem négy, hanem három kutyával találkoztak ott. Mindhármat elszállították. Így az állatok sorsa minden bizonnyal rövid idő alatt megoldódott.

Sok kiskutyát sajnos kidobnak

Az eset kapcsán megkerestük a Mentsvár az Állatokért Alapítványt is. A telephely vezetője, Hornyákné Boros Sarolta hírportálunknak elmondta, sajnos nagyon visszaesett Magyarországon az örökbefogadási szándék. Mint mondta, nem is tudja és nem is akarja megsaccolni, hogy hány kiskutyát dobnak ki szó szerint. Nekik a túlélési esélyük értelemszerűen nagyon csekély.

Augusztus 20-án is csak a szerencse mentett meg öt kiskutyát, akiket Lajosmizsén találtak magukra hagyva.

– Arra kérem az embereket, ha nem tudnak ivartalanítani és megakadályozni a nem kívánt szaporulatot, kérjenek segítséget. Nagyon kérem, ne az legyen a vége, hogy kidobják az állatokat – hívta fel a figyelmet Hornyákné Boros Sarolta.