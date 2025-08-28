Tájékoztatás
3 órája
Figyelmeztet a szolgáltató, ne lepődjön meg, ha ezt tapasztalja az ivóvízzel
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szakemberei szeptember elején ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózat-tisztítási munkát végeznek több településen is.
A Kiskunvíz tájékoztatása szerint szeptember 1-től szeptember 15-ig ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózat-tisztítási munkát végeznek Solton, szeptember 2-től szeptember 10-ig Akasztón, szeptember 4-től szeptember 9-ig pedig Imrehegyen.
A megjelölt időszakokban a víz minőségének romlásával lehet majd számolni, ez azonban nem érinti a víz fogyaszthatóságát, így a szolgáltató által biztosított ivóvíz ebben az időszakban is bátran iható lesz – olvasható a Kiskunvíz közleményeiben.
