Kiskunvíz Kft.

Megkezdődik az ivóvízhálózat rekonstrukciója, mindenkit figyelmeztet a szolgáltató

Címkék#munkálatok#vízhálózat#rekonstrukció#Kiskunvíz Kft.

Rekonstrukciós munkálatok kezdődnek szeptemberben Kalocsán. A Kiskunvíz Kft. a vízszolgáltatás-kiesésre hívja fel a lakosság figyelmét.

Digner Brigitta

A Kiskunvíz tájékoztatása szerint szeptember 1-jén megkezdődik Kalocsán, a Nagy Jenő utcában az ivóvízhálózat rekonstrukciója.

A Kiskunvíz Kft. ivóvízhálózat cseréjéről tájékoztat
A Kiskunvíz Kft. többek között a vízszolgáltatás-kiesésre is figyelmezteti a lakosságot
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Vízhiány várható!

Mint írják, szeptember 1-én hétfőn 08:00 – 14:00 között teljes vízhiány várható a Nagy Jenő utca, Verseny utca, Kiss János utca, Sportpálya utca, Ibolya utca, Munkás utca, Vörösmarty utcának a Menyhárt László utca és Ecetgyár utca közötti szakaszán, a Tóth Mike utcának az Ecetgyár utca és Vidats utca közötti szakaszán is.

A rekonstrukció során a Nagy Jenő utcában teljes ivóvízhálózat-csere, valamint a bekötővezetékek cseréje fog megtörténni, ezzel egyidejűleg a keresztező utcák csomópontjainak az átépítése is megvalósul. 

Részletes tájékoztatást ad a Kiskunvíz

A kivitelezés során számítani kell rendszeres, illetve időszakos vízszolgáltatás-kiesésre.

A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy előzetesen tájékozódjanak a vízszolgáltatás szünetelésének időpontjáról, és értesítsék az érintett utcákban élő idősebb lakosokat is. Emellett javasolják, hogy mindenki gondoskodjon elegendő ivóvíz, valamint egyéb célra használható csapvíz tárolásáról.

 

 

