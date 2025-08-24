augusztus 24., vasárnap

Székicsér

1 órája

Hatalmas összefogás a Kiskunságban, a gazdálkodóknak hála biztonságban van a ritka madár fészke

Címkék#Kiskunság#székicsér#madarak#fióka

A Kiskunság egyik legkülönlegesebb madara, a székicsér ritka fészkelőhelyeit idén is sikerült megvédeni. A természetvédők és a gazdálkodók összefogásának köszönhetően a Kiskunság madárvilága újabb esélyt kapott a fennmaradásra.

Orosz Fanni Flóra

A székicsér hazánkban csak a Kiskunságban és a Nagykunságban költ, így minden egyes fészek és fióka kiemelt jelentőséggel bír. Az állomány fennmaradása azonban intenzív védelem nélkül nem lenne lehetséges, hiszen élőhelyeiket mezőgazdasági munkák, kavicsbányászat és ragadozók is veszélyeztetik – írja a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága.

Székicsér a Kiskunságban
A székicsér hazánkban csak a Kiskunságban és a Nagykunságban költ
Fotó: Ócsai Péter / Forrás: dunaipoly.hu

Székicsérek a Kiskunságban – a gazdák nélkül nem menne

Kiskunlacházán idén közel tíz pár székicsér költött öntözött zöldségkultúrák között. A madarak tojásai és fiókái remekül beleolvadnak a környezetbe, ezért fészkeik megtalálása nagy türelmet és speciális eszközöket, például hőkamerát igényel. A helyi gazdák együttműködésének köszönhetően a költési időszakban elmaradtak a gépi munkák a fészkek körül, így a madarak biztonságban nevelhették fel utódaikat.

Visszatérés a természetes élőhelyre

Apaj térségében, a Kiskunsági Nemzeti Park legeltetett szikes gyepén idén szintén sikeres költéseket figyeltek meg. Ez különösen örömteli, hiszen a faj korábban jellemzően ilyen természetes élőhelyeken költött, ám az intenzív mezőgazdasági területekre szorult vissza. A természetvédők abban bíznak, hogy a faj ismét nagyobb arányban tér vissza eredeti fészkelőhelyeire.

Gyűrűzés és madármentés

A székicsérfiókák gyűrűzésével a szakemberek pontos képet kaphatnak a madarak mozgásáról és túlélési esélyeiről. Nemrég egy sérült fiókát is sikerült megmenteni: a ragadozó támadásából felépült madár a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi mentőközpontjában gyógyult meg, majd sikeresen visszakerült a természetbe.

 

 

