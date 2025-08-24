3 órája
Hatalmas összefogás a Kiskunságban, a gazdálkodóknak hála biztonságban van a ritka madár fészke
A Kiskunság egyik legkülönlegesebb madara, a székicsér ritka fészkelőhelyeit idén is sikerült megvédeni. A természetvédők és a gazdálkodók összefogásának köszönhetően a Kiskunság madárvilága újabb esélyt kapott a fennmaradásra.
A székicsér hazánkban csak a Kiskunságban és a Nagykunságban költ, így minden egyes fészek és fióka kiemelt jelentőséggel bír. Az állomány fennmaradása azonban intenzív védelem nélkül nem lenne lehetséges, hiszen élőhelyeiket mezőgazdasági munkák, kavicsbányászat és ragadozók is veszélyeztetik – írja a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága.
Székicsérek a Kiskunságban – a gazdák nélkül nem menne
Kiskunlacházán idén közel tíz pár székicsér költött öntözött zöldségkultúrák között. A madarak tojásai és fiókái remekül beleolvadnak a környezetbe, ezért fészkeik megtalálása nagy türelmet és speciális eszközöket, például hőkamerát igényel. A helyi gazdák együttműködésének köszönhetően a költési időszakban elmaradtak a gépi munkák a fészkek körül, így a madarak biztonságban nevelhették fel utódaikat.
Visszatérés a természetes élőhelyre
Apaj térségében, a Kiskunsági Nemzeti Park legeltetett szikes gyepén idén szintén sikeres költéseket figyeltek meg. Ez különösen örömteli, hiszen a faj korábban jellemzően ilyen természetes élőhelyeken költött, ám az intenzív mezőgazdasági területekre szorult vissza. A természetvédők abban bíznak, hogy a faj ismét nagyobb arányban tér vissza eredeti fészkelőhelyeire.
Gyűrűzés és madármentés
A székicsérfiókák gyűrűzésével a szakemberek pontos képet kaphatnak a madarak mozgásáról és túlélési esélyeiről. Nemrég egy sérült fiókát is sikerült megmenteni: a ragadozó támadásából felépült madár a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi mentőközpontjában gyógyult meg, majd sikeresen visszakerült a természetbe.
