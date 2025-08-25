1 órája
Zene, hagyomány és párbeszéd: sikerrel zárult a Kiskunhalasi Zsidó Fesztivál
Huszonegyedik alkalommal rendezték meg az elmúlt hétvégén a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség legnagyobb kulturális kavalkádját. A Kiskunhalasi Zsidó Fesztivál nemcsak egy sokrétű kulturális esemény, hanem a szórakoztató rendezvények hagyományos keretein túlmutató, a zsidó kultúra sokszínűségének, gazdag gasztronómiájának és a vallásközi párbeszéd fontosságának ünnepe is volt.
Az idei Kiskunhalasi Zsidó Fesztivál kétnapos volt, szombaton a program nyitányaként Ritter Nándorné vallástanár, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke a Születéstől az esküvőig, avagy a zsidó életút eseményei címmel, majd Oláh Adrián műkereskedő tartott előadást a zsinagóga kegy- és használati tárgyairól. Hávdálá, hagyományos szertartás, ami a szombat végét, a hétköznapok kezdetét jelzi. Meggyújtották a Hávdálá gyertyát, amely az első elvégzett munkát jelképezi az új héten.
A szombat este könnyedebb programmal, a legendás Arató András „Arató Video Disco”-val zárult, amely retró zenékkel varázsolt kellemes, nosztalgikus hangulatot a zsinagóga udvarára. A hetvenes éveinek elején járó DJ a 70-es, 80-as és 90-es éveket átölelő diszkóslágerek garmadájával lepte meg a halasi közönséget, akik kora hajnalig táncoltak.
A Kiskunhalasi Zsidó Fesztivál egy kulturális és társadalmi híd
A kétnapos fesztivál nem csupán egy helyi esemény volt, hanem egy kulturális és társadalmi híd, amely a hagyományok ápolásán keresztül épít kapcsolatokat és elősegíti a mélyebb megértést a különböző vallási felekezetek között.
A korábbi évek hagyományait követve idén vasárnap délelőtt is központi szerepet kapott a zsidó-keresztény párbeszéd, az Építsetek nekem hajlékot címmel tartott panelbeszélgetés moderátora idén is Káposzta Lajos volt, aki meghívott vendégeivel a templomok, egyházi imatermek különbözőségeiről és azonosságairól beszélgetett.
A házigazda Kiskunhalasi Zsidó Hitközség részéről prof. dr. Róna Tamás főrabbi mutatta be a halasi zsinagógát és beszélt a zsinagógák és tanházak létrejöttéről, a zsidóság életében betöltött szerepükről.
Seffer Attila, a Kiskunhalas Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia plébánosa a katolikus római templomok és közösségi terek világában kalauzolta el a hallgatóságot, ahol a lelki gyakorlatok zajlanak. Kiemelte azt is, hogy ma már a templomok és főként a székesegyházak egyben turisztikai célpontként is szolgálnak.
Bocskorás Bertalan református elnök-lelkész, a halasi református gyülekezet vezetője a református nagytemplomot és a közeli imaházat mutatta be, valamint a határon belüli és túli, főként felvidéki, és a tengerentúli, kanadai református közösségek mindennapjait párhuzamba állítva. Bocskorás Bertalan és szintén református lelkész felesége, Bocskorás Enikő, tízévnyi kanadai szolgálat után költöztek haza nemrégiben és Kiskunhalason folytatják munkájukat, ahol a gyülekezet mellett hatalmas intézményrendszert is koordinálniuk kell.
Honti Irén lelkész, az Evangélikus Egyház kiskunhalasi gyülekezetét vezeti, az apró, de annál aktívabb közösség lelki központjaként szolgáló Szilády Áron utcai imaházról tartott rövid előadást.
Friebert Tibor baptista vezető lelkész, a Kertvárosban épült baptista imaházat mutatta be és beszélt arról, hogy nem csak egyházi és vallási, hanem különböző kulturális események színtereként és működik a gyülekezeti ház, bekapcsolódva a város kulturális életébe.
Vasárnap délelőttöt záró ebéd után, a tevék és fókák világába kalauzolta el a közönséget Szabó Gál András, a Budapest-Bamakó Rally szervezője tartott előadást a kalandos utazásairól.
Szeretsz engem? címmel a nyáresti gálakoncerten a zsidó zene gyöngyszemei csendültek fel a népszerű magyarországi zsidó kántorok, Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, Nógrádi Gergely, a Frankel úti zsinagóga főkántora, Dési Tamás a Bét Sálom zsinagóga kántora előadásában. Zongorán kísért Teszer Nelli, a koncert vendégelőadója volt Fésüsné Bakos Ágnes.
