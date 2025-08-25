Zene, hagyomány és párbeszéd: sikerrel zárult a Kiskunhalasi Zsidó Fesztivál

Az idei Kiskunhalasi Zsidó Fesztivál kétnapos volt, szombaton a program nyitányaként Ritter Nándorné vallástanár, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke a Születéstől az esküvőig, avagy a zsidó életút eseményei címmel, majd Oláh Adrián műkereskedő tartott előadást a zsinagóga kegy- és használati tárgyairól. Hávdálá, hagyományos szertartás, ami a szombat végét, a hétköznapok kezdetét jelzi. Meggyújtották a Hávdálá gyertyát, amely az első elvégzett munkát jelképezi az új héten.

Fotó: Pozsgai Ákos

A szombat este könnyedebb programmal, a legendás Arató András „Arató Video Disco”-val zárult, amely retró zenékkel varázsolt kellemes, nosztalgikus hangulatot a zsinagóga udvarára. A hetvenes éveinek elején járó DJ a 70-es, 80-as és 90-es éveket átölelő diszkóslágerek garmadájával lepte meg a halasi közönséget, akik kora hajnalig táncoltak.

A Kiskunhalasi Zsidó Fesztivál egy kulturális és társadalmi híd

A kétnapos fesztivál nem csupán egy helyi esemény volt, hanem egy kulturális és társadalmi híd, amely a hagyományok ápolásán keresztül épít kapcsolatokat és elősegíti a mélyebb megértést a különböző vallási felekezetek között.

A korábbi évek hagyományait követve idén vasárnap délelőtt is központi szerepet kapott a zsidó-keresztény párbeszéd, az Építsetek nekem hajlékot címmel tartott panelbeszélgetés moderátora idén is Káposzta Lajos volt, aki meghívott vendégeivel a templomok, egyházi imatermek különbözőségeiről és azonosságairól beszélgetett.

A házigazda Kiskunhalasi Zsidó Hitközség részéről prof. dr. Róna Tamás főrabbi mutatta be a halasi zsinagógát és beszélt a zsinagógák és tanházak létrejöttéről, a zsidóság életében betöltött szerepükről.

Seffer Attila, a Kiskunhalas Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia plébánosa a katolikus római templomok és közösségi terek világában kalauzolta el a hallgatóságot, ahol a lelki gyakorlatok zajlanak. Kiemelte azt is, hogy ma már a templomok és főként a székesegyházak egyben turisztikai célpontként is szolgálnak.

Bocskorás Bertalan református elnök-lelkész, a halasi református gyülekezet vezetője a református nagytemplomot és a közeli imaházat mutatta be, valamint a határon belüli és túli, főként felvidéki, és a tengerentúli, kanadai református közösségek mindennapjait párhuzamba állítva. Bocskorás Bertalan és szintén református lelkész felesége, Bocskorás Enikő, tízévnyi kanadai szolgálat után költöztek haza nemrégiben és Kiskunhalason folytatják munkájukat, ahol a gyülekezet mellett hatalmas intézményrendszert is koordinálniuk kell.