Egyedüli Bács-Kiskun megyeiként jelölték a díjra, így szavazhat a halasi gyermekápolóra

A díjra olyan szakemberek jelölhetők, akik Magyarországon, gyermekgyógyászati ellátást biztosító egészségügyi intézményekben dolgoznak. Bács-Kiskun vármegyéből egyedüliként Jacsó Zsuzsanna, a kiskunhalasi kórház dolgozója kapott jelölést.

Bács-Kiskun vármegyei jelöltként Jacsó Zsuzsanna, a kiskunhalasi kórház ápolója is esélyes a rangos díjra

A kiskunhalasi kórház gyermekápolója kivívta a szülők elismerését is

Jacsó Zsuzsanna, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Gyermekfertőző részlegének ápolója 1993. augusztus 1-je óta, immár 32 éve dolgozik a kórházban. Munkája mellett folyamatosan képezte magát: 1995-ben gyermekápoló, majd 2005-ben OKJ-s csecsemő- és gyermekápoló képesítést szerzett, továbbá pedagógiai főiskolai diplomával is rendelkezik. Pedagógiai főiskolai végzettséggel is rendelkezik.

Empatikus, segítőkész és kiváló kommunikációs készségekkel rendelkezik, legyen szó gyermekekről vagy szülőkről.

Az új kollégák betanítását lelkiismeretesen vállalja, munkatársai bármikor számíthatnak rá. Szakmai elhivatottsága és emberi hozzáállása példaértékű. Az évek során több alkalommal is érkezett pozitív visszajelzés szülőktől kiemelkedő munkájáról, legutóbb egy édesanya fejezte ki háláját Semmelweis-nap alkalmából.

A jelöltekre 2025. augusztus 18. és október 6. között lehet szavazni a kijelölt online felületen.

Mit lehet tudni erről a díjről?

A Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjat a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány hozta létre az amerikai gyermekonkológus, Dr. Audrey Evans emlékére, aki egész életét a beteg gyermekek és családjaik támogatásának szentelte. Az elismerés célja, hogy méltó módon tisztelegjen azok előtt az egészségügyi dolgozók előtt, akik a gyermekgyógyászatban a családközpontú gondoskodást kiemelkedő színvonalon valósítják meg.