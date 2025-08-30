augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Anyakönyv

1 órája

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Címkék#született#anyakönyvi hírek#meghalt#ANYAKÖNYVI HÍREK

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

kiskunhalasi anyakönyvi hírek, sokan születtek,
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Születtek: Németh Iringó (édesanyja neve: Józsa Adrienn) Helvécia, Szőke Villő (Bárkányi Renáta Szilvia) Csólyospálos, Császár Vilmos (Nyúl Nikolett) Soltvadkert, Müller Gréta (Hegedűs Edina) Szank, Pozsgai Jázmin (Forgó Viktória) Tompa, Molnár Zalán (Seres Nikolett) Szank, Lukács-Baricz Mira (Baricz Márta) Kiskunhalas, Mészáros Hunor (Szalai Lucia) Soltvadkert, Szabó Alíz (Székely Lilla) Helvécia, Tankovics Milla (Oroszi Henriett) Bugac, Lendvai Lilibet Anna (Ricz Dorina) Kunfehértó, Szabados Maja (Rostás Brigitta) Kiskunhalas, Paor-Smolcz Lázár (Eiller Nelli) Kiskunhalas, Fekete Botond (Domonkos Ágnes) Kistelek, Szarvas Martin (Juhász Mária) Kiskunhalas, Berta Kamilla (Rohonka Gréta) Deszk, Ajtai Mátyás Tibor (Puskás Emília) Dunapataj.

Házasságot kötöttek: Vadászi István és Szőke Bernadett, Kriszt László Dániel és Buknicz Vivien Bernadett.

Meghaltak: Németh Istvánné Rácz Margit (Kecel), Vinek Istvánné Gál Ilona (Balotaszállás), Kovács György József (Kiskunhalas), Kránicz Zoltán (Szank), Virág Attila (Kiskunhalas). 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu