4 órája
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Születtek: Németh Iringó (édesanyja neve: Józsa Adrienn) Helvécia, Szőke Villő (Bárkányi Renáta Szilvia) Csólyospálos, Császár Vilmos (Nyúl Nikolett) Soltvadkert, Müller Gréta (Hegedűs Edina) Szank, Pozsgai Jázmin (Forgó Viktória) Tompa, Molnár Zalán (Seres Nikolett) Szank, Lukács-Baricz Mira (Baricz Márta) Kiskunhalas, Mészáros Hunor (Szalai Lucia) Soltvadkert, Szabó Alíz (Székely Lilla) Helvécia, Tankovics Milla (Oroszi Henriett) Bugac, Lendvai Lilibet Anna (Ricz Dorina) Kunfehértó, Szabados Maja (Rostás Brigitta) Kiskunhalas, Paor-Smolcz Lázár (Eiller Nelli) Kiskunhalas, Fekete Botond (Domonkos Ágnes) Kistelek, Szarvas Martin (Juhász Mária) Kiskunhalas, Berta Kamilla (Rohonka Gréta) Deszk, Ajtai Mátyás Tibor (Puskás Emília) Dunapataj.
Házasságot kötöttek: Vadászi István és Szőke Bernadett, Kriszt László Dániel és Buknicz Vivien Bernadett.
Meghaltak: Németh Istvánné Rácz Margit (Kecel), Vinek Istvánné Gál Ilona (Balotaszállás), Kovács György József (Kiskunhalas), Kránicz Zoltán (Szank), Virág Attila (Kiskunhalas).
