Kiskunhalas

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Mutatjuk a friss kiskunhalasi anyakönyvi híreket
Itt vannak a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Születtek: Papp Áden (édesanyja neve: Bencsik Maja) Kiskunhalas, Bolla Laura (Halász Dóra) Imrehegy, Mocsári Emma Léna (Kiss Adrienn) Szeged, Vas Krisztofer Noel (Nagy Beatrix) Dunapataj, Kolonics Zénó (Ámon Bernadett) Mórahalom, Német Ármin Áron (Busa Brigitta) Kiskunmajsa, Fodor Dominik (Zádori Anita) Zsombó, Seregély Zalán (Berkó Anikó) Bácsalmás, Kazi Zsombor (Kolonics Dominika) Üllés, Fábián Dézi (Kiss Szintia) Kelebia, Szabó Emma (Mohai Edina) Gyula, Stibrik Zoé (Cserkó Zsófia Eszter) Jánoshalma, Racsmány Balázs (Sánta Anna Rebeka) Mélykút, Schütz Mirkó (Gyevi Andrea) Balotaszállás, Nagygyörgy Olívia (Kukli Erzsébet Regina) Kelebia, Váradi Nóra (Berkó Dominika) Hódmezővásárhely, Kovács Tamara (Túri Viktória) Nagykőrös, Vasvári Hajnalka (Gubán Irén) Akasztó, Farkas Bence Nolen (Kovács Adél Emerencia) Kistelek, Mergl Alíz (Pagács Mónika) Mélykút, Kéfer Zselyke Mónika (Altsheimer Mónika) Bácsbokod, Kéfer Bendegúz Szabolcs (Altsheimer Mónika) Bácsbokod, Jokhel Richárd Líviusz (Szkárosi Emőke) Izsák, Szabó Eliza Lotti (Gyulai Dóra) Kecskemét, Balog Maja (Farkas Anita Veronika) Kiskunhalas, Szöllősi János (Benke Lili Tünde) Kecskemét, Vizi Dorka (Fodor Csenge) Dunapataj.

Házasságot kötöttek: Császár Dániel és Bartos Bettina.

Meghaltak: Brinkus Károlyné Kovács Etelka (Kiskunhalas), Binszki Imréné Varga Rozália (Jánoshalma), Farkas József (Kelebia).

 

 

