Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Születtek: Sipos Zev (édesanyja neve: Záhorszki Ágnes) Kiskunmajsa, Tóth Levente (Füredi Annamária) Kecskemét, Mester Elizabet Erika (Kozák Edit) Kiskunmajsa, Malustyik Hunor (Maráczi Nóra) Mélykút, Tóth Dorina (Bereczki Lilla) Kistelek, London Samu (Dr. Heltai Nóra) Szeged, Benedek Zente (Bársics Mariann) Kecel, Kasziba Csaba (Kovács Alexandra) Kiskunhalas, Császár Borka (Vida Nelli) Soltvadkert, Szabó Dominik (Somogyi Dóra) Kiskunhalas, Ördögh Csanád (Kristóf Annamária) Soltszentimre, Petróczki Zétény (Koczka Gabriella) Nagykőrös, Faragó Miléna (Dávid Alexandra Éva) Pusztaszer, Fodor Emma (Sárvári Dóra) Kiskunhalas, Zahorszki Tihamér (Szakács Zsaklin) Kiskunhalas, Rácz Benedek (Kolompár Zsanett) Kiskunmajsa, Kovács Szonja (Molnár Roxána) Zsana, Jónás Levente Benett (Korom Hanna Szonja) Soltszentimre, Szabó Linda (Csizmár Tünde) Röszke, Varga Zselyke Nóra (Nagy Ildikó) Csengőd, Arató Sára (Cilike Eszter Dóra) Kiskőrös, Lehoczki László (B. Tóth Orsolya) Kiskunfélegyháza, Schrepler Maximilien Patrik (Gáspár Borbála Györgyi) Tázlár, Radics Miranda Vivien (Lakatos Dzsenifer) Jánoshalma.
Házasságot kötöttek: Szoloczki József és Dózsa Andrea, Rajcsics Zsolt és Juhász Anita, Vágó Roland és Péter-Szabó Nikoletta.
Meghaltak: Berki Mátyásné Jakab Margit (Tompa), Réz István (Kiskunhalas), Sutka István (Kelebia), Papp Tibor János (Kunfehértó), Fuszanecker Andrásné Fajó Irén (Kiskunhalas), Jónásné Kerékgyártó Ilona (Jánoshalma), Vörös Sándor (Kiskunhalas), Ruskó Antal Lajosné Máté Ida Katalin (Kiskunmajsa), Fülöp Sándor (Kiskunmajsa), Dr. Kissné Dr. Darabos Judit (Szeged), Fekete Károlyné Nagy-Kálózi Ildikó Erzsébet (Kiskunhalas), Czagány-Mákos Lajosné Gregus Mária (Kunfehértó), Morvai Márta (Kecel), Valentin Antal (Kiskőrös), Babenyecz Dezsőné Gyöngyösi Róza Julianna (Kiskunmajsa), Szvetnyik Andrásné Vancsura Erzsébet (Kecel).