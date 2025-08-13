1 órája
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek, kik hunytak el és kötöttek házasságot. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Ezek a friss augusztusi kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Születtek: Fodor Zita (édesanyja neve: Füle Anita) Kiskunhalas, Melcher Bianka (Kocsis Bernadett) Fajsz, Kovács Konor (Kálmán Alexandra) Szeged, Varga Alfréd Lionel (Gomán Szintia Arabella) Akasztó, Szenczi Bence (Madácsi Anita) Kiskőrös, Liliom Anna (Baranyi Krisztina) Kecskemét, Konkoly Kamilla Laura (Végh Alexandra) Kiskunhalas, Turner Emili (Kiri Mónika) Tompa, Tóth Kíra (Bartel Dominika) Kiskőrös, Patai Alíz (Nagy Dzsenifer Sarolta) Kiskőrös, Juhász-Lévai Olívia (Lévai Beatrix Vivien) Csongrád, Schukkert Zorka (Halász Réka) Harta, Jakab Léna Ágota (Szabó Amanda Laura) Szeged, Varga Lili (Boldoczki Edina) Kalocsa, Lichtenberger Aurora (Baranyai Vivien) Miske, Fejes Milán Márton (Guzsván Rebeka) Kecel.
Házasságot kötöttek: Juhász Csaba és Krammer Nikolett, Taskovics Teodor és Szabó Csenge Ágota.
Meghaltak: Zádori György (Kiskunhalas), Kovács Pál (Kéleshalom), Vancsik Gábor Tibor (Kecel), Dubai István (Kiskunhalas), Orcsik Antalné Bleszák Anna Julianna (Kecel), Péter-Szabó Miklósné Váradi Julianna Rozália (Kiskunmajsa),Kocsis Györgyné Korbel Mária Magdolna (Kelebia), Schaffer István (Kelebia), Sörös József (Csólyospálos), Baloghné Szőke Mária (Kecel), Nagy Enikő Paprika Enikő (Kiskunhalas).
Száz év különleges retró fényképezőgépei egy helyen, ezt kár lenne kihagyni – galériával, videóval