augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Anyakönyv

1 órája

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Címkék#anyakönyv#született#ANYAKÖNYVI HÍREK

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek, kik hunytak el és kötöttek házasságot. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss augusztusi kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

kiskunhalasi anyakönyvi hírek, sokan születtek,
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Születtek: Fodor Zita (édesanyja neve: Füle Anita) Kiskunhalas, Melcher Bianka (Kocsis Bernadett) Fajsz, Kovács Konor (Kálmán Alexandra) Szeged, Varga Alfréd Lionel (Gomán Szintia Arabella) Akasztó, Szenczi Bence (Madácsi Anita) Kiskőrös, Liliom Anna (Baranyi Krisztina) Kecskemét, Konkoly Kamilla Laura (Végh Alexandra) Kiskunhalas, Turner Emili (Kiri Mónika) Tompa, Tóth Kíra (Bartel Dominika) Kiskőrös, Patai Alíz (Nagy Dzsenifer Sarolta) Kiskőrös, Juhász-Lévai Olívia (Lévai Beatrix Vivien) Csongrád, Schukkert Zorka (Halász Réka) Harta, Jakab Léna Ágota (Szabó Amanda Laura) Szeged, Varga Lili (Boldoczki Edina) Kalocsa, Lichtenberger Aurora (Baranyai Vivien) Miske, Fejes Milán Márton (Guzsván Rebeka) Kecel.

Házasságot kötöttek: Juhász Csaba és Krammer Nikolett, Taskovics Teodor és Szabó Csenge Ágota.

Meghaltak: Zádori György (Kiskunhalas), Kovács Pál (Kéleshalom), Vancsik Gábor Tibor (Kecel), Dubai István (Kiskunhalas), Orcsik Antalné Bleszák Anna Julianna (Kecel), Péter-Szabó Miklósné Váradi Julianna Rozália (Kiskunmajsa),Kocsis Györgyné Korbel Mária Magdolna (Kelebia), Schaffer István (Kelebia), Sörös József (Csólyospálos), Baloghné Szőke Mária (Kecel), Nagy Enikő Paprika Enikő (Kiskunhalas).
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu