Minden eddiginél többen, 250-en szelték a kilométereket Halastól Szabadkáig – fotók, videó

A Kiskunhalas–Szabadka–Palics Barátság Kerékpártúra története 2011-ben kezdődött, amikor a Halasi Bringabarát Klub tagjai először szerveztek túrát Szabadka város napját megelőzően. A kezdeményezés eredetileg a két város közötti baráti és testvérvárosi kapcsolatok megerősítését szolgáló gesztus volt. A Kiskunhalas–Szabadka kerékpártúra közösségi erejét mutatja, hogy öt évvel később a szabadkai kerékpárosok is csatlakoztak a kezdeményezéshez, ezzel egy valóban közös, határon átnyúló eseménnyé emelve a programot. A szervezők célja az egészséges életmód, a sport és a határon túli magyarokkal való kapcsolatok erősítése, ami azonban messze túlmutat egy egyszerű sportrendezvény célkitűzésein.

A Kiskunhalas–Szabadka kerékpártúra résztvevői együtt keretek a Vajdaságba

Fotó: Pozsgai Ákos

Az idei 14. Koliken Kiskunhalas–Szabadka–Palics Barátság Kerékpártúra – a névadó szponzor cég támogatásának is köszönhetően – útvonalának bővítése Palics felé egyértelműen mutatja, hogy az esemény a regionális és nemzetközi turizmust is hirdető eseménnyé nőtte ki magát.

A Kiskunhalas–Szabadka kerékpártúra erősíti a kapcsolatokat

Az egész napos program logisztikai felkészülést és fizikai erőnlétet igényel a résztvevőktől és a szervezőktől egyaránt. A mezőny szombat reggel 7 órakor rajtolt el Kiskunhalasról, a művelődési ház elől, a teljes táv mintegy 110 kilométer. Az idén minden eddiginél többen, 250-en vállalkoztak a túra megtételére.

Az átlagosan 18–20 kilométeres sebességgel, az 53-as főúton haladó kerékpáros konvojt a magyarországi szakaszon a tompai határátkelőig a rendőrség és a polgárőrség közösen biztosította.

A szervezők a túra során körülbelül tíz kilométerenként iktattak be pihenőpontokat – balotaszállási benzinkút, kisszállási benzinkút, Tompa központi park – mielőtt a kerékpárosok elérték a határátkelőt.

A kerékpáros túra résztvevői körülbelül 11 órára értek a határátkelőre, ahol a magyar és a szerb oldalon is külön sávban léptették át őket, így rövid idő után folytatták útjukat Szabadkára. A szabadkai városházán fogadták a halasiakat. A rendezvény vajdasági fővédnökei dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere volt, aki ünnepélyesen köszöntötte a túrázókat a városháza dísztermében. Bányai Gábor kormánybiztos, az 5. számú választókerület fideszes egyéni országgyűlési képviselője is együtt tekert a halasiakkal, többek között Fülöp Róbert Kiskunhalas, valamint Kovács Gábor Tompa polgármesterével. A kormánybiztos a szabadkai vendéglátókhoz hasonlóan a sok évtizedes szoros barátságot és együttműködést hangsúlyozta, ami összeköti Kiskunhalast Szabadkával.