Kettős gyilkosság sokkolta Bács-Kiskunt, váratlan lépésre szánta el magát a Mercedes

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kettős gyilkosság rázta meg a kunfehértói lakosok nyugalmát, megváltozik a Mercedes ikonikus eleme, illetve, hogy keddtől csökken az üzemanyag ára.

Kettős gyilkosság borzolta az idegeket Kunfehértón

Fotó: Pozsgai Ákos

Ennek minden autós örülni fog, több pénz maradhat a zsebekben

Újabb jó hír a sofőröknek. Keddtől ismét csökken az üzemanyag beszerzési ára, ezúttal a benzines és dízeles autók tulajdonosai is örülhetnek.

Kiderültek a kunfehértói kettős gyilkosság részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett

Borzalmas tragédia történt Kunfehértón. A helyiek nem tudják, mi állhat a kettős gyilkosság hátterében.

Az érzelem nem programozható: ezek a szakmák biztonságban vannak a mesterséges intelligencia korában

A mesterséges intelligencia élethű videókat és képeket tud generálni, rengeteg információval rendelkezik különböző területekről, de mit jelent a munkaerőpiac tekintetében? Szakember segített azt a témát feltérképezni, hogy a jövőben milyen szakmák maradnak nélkülözhetetlenek a mesterséges intelligencia jelenléte ellenére.

A világon is ritkaságnak számít, fekete lipicai négyesfogat mutatkozott be

A hétvégén színes programokat tartottak a felsőszentiváni lovaspályán. Az érdeklődők megismerkedhettek a modern fogathajtó kocsikkal – elméleti magyarázatot és gyakorlati bemutatót is láthattak a három fő típusról: a díjhajtó, a jártató és a maratonkocsiról.

Őrült rolleres sokkolta a sofőröket, 90-nel száguldott az autósok között

A közlekedési hatóságok rendszerint felhívják a figyelmet a szabályok betartására. Ez azonban biztosan nem hatotta meg azt az elektromos rollerest, aki az autósok között száguldozott.

Vadaskerti bemutatóval debütált Dönci, a dongó kalandjai rabul ejtették a gyerekeket

Pásztor Andrea írónő a nyári táborozókat ismertette meg Dönci vadaskerti kalandjaival. A mesekönyv története a Kecskeméti Vadaskertben játszódik, így ezen a különleges helyszínen mutatták be a kötetet.

Dzsúdló kedvencét bárki megkóstolhatja a Mekiben, új dala is felcsendül a kampányban

A gyorsétteremlánc ezúttal a Z-generáció egyik legismertebb hazai előadójának kedvenc mekis rendelését mutatja be, egyedi csomagolással és kreatív kampányelemmel. A McDonald’s legújabb kampányában Dzsúdló, vagyis Juhász Marci kapta a főszerepet.