Kettős gyilkosság sokkolta Bács-Kiskunt, váratlan lépésre szánta el magát a Mercedes
Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kettős gyilkosság rázta meg a kunfehértói lakosok nyugalmát, megváltozik a Mercedes ikonikus eleme, illetve, hogy keddtől csökken az üzemanyag ára.
Ennek minden autós örülni fog, több pénz maradhat a zsebekben
Újabb jó hír a sofőröknek. Keddtől ismét csökken az üzemanyag beszerzési ára, ezúttal a benzines és dízeles autók tulajdonosai is örülhetnek.
Kiderültek a kunfehértói kettős gyilkosság részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett
Borzalmas tragédia történt Kunfehértón. A helyiek nem tudják, mi állhat a kettős gyilkosság hátterében.
Az érzelem nem programozható: ezek a szakmák biztonságban vannak a mesterséges intelligencia korában
A mesterséges intelligencia élethű videókat és képeket tud generálni, rengeteg információval rendelkezik különböző területekről, de mit jelent a munkaerőpiac tekintetében? Szakember segített azt a témát feltérképezni, hogy a jövőben milyen szakmák maradnak nélkülözhetetlenek a mesterséges intelligencia jelenléte ellenére.
A világon is ritkaságnak számít, fekete lipicai négyesfogat mutatkozott be
A hétvégén színes programokat tartottak a felsőszentiváni lovaspályán. Az érdeklődők megismerkedhettek a modern fogathajtó kocsikkal – elméleti magyarázatot és gyakorlati bemutatót is láthattak a három fő típusról: a díjhajtó, a jártató és a maratonkocsiról.
Őrült rolleres sokkolta a sofőröket, 90-nel száguldott az autósok között
A közlekedési hatóságok rendszerint felhívják a figyelmet a szabályok betartására. Ez azonban biztosan nem hatotta meg azt az elektromos rollerest, aki az autósok között száguldozott.
Vadaskerti bemutatóval debütált Dönci, a dongó kalandjai rabul ejtették a gyerekeket
Pásztor Andrea írónő a nyári táborozókat ismertette meg Dönci vadaskerti kalandjaival. A mesekönyv története a Kecskeméti Vadaskertben játszódik, így ezen a különleges helyszínen mutatták be a kötetet.
Dzsúdló kedvencét bárki megkóstolhatja a Mekiben, új dala is felcsendül a kampányban
A gyorsétteremlánc ezúttal a Z-generáció egyik legismertebb hazai előadójának kedvenc mekis rendelését mutatja be, egyedi csomagolással és kreatív kampányelemmel. A McDonald’s legújabb kampányában Dzsúdló, vagyis Juhász Marci kapta a főszerepet.
A Mercedes olyat lép, amire 100 éve nem volt példa, az autók ikonikus eleme változik meg
Az autóipar egyik legfényesebb csillaga 100 év után változtat az alapelveken. Hamarosan megváltozik a Mercedes megjelenése. Cikkünkből megtudhatja, mit lehet tudni a változásról.
Nyerges vontató és autó ütközött össze, mentő is érkezett a balesethez
Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az 51-es főút 135-ös kilométerénél, Dusnoknál hétfő délután. Mindkét járműben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentő is érkezett.
Veszélyes aknavető gránátot találtak, a tűzszerészek gyorsan intézkedtek
Riasztották a tűzszerészeket. Vízvezeték-fektetés közben második világháborús német aknavető gránátot találtak.
Rendőrnek adták ki magukat, majd kifosztották a fiatalokat Kecskemét főterén
Két fiatalt fenyegetett meg és fosztott ki egy magát rendőrnek kiadó férfi és nő Kecskeméten. A zsákmánynak azonban nem sokáig örülhettek.
Vérfagyasztó családi drámák: megölték szeretteiket és magukkal is végeztek
A kunfehértói tragédia sajnos nem egyedülálló eset. Az elmúlt években több hasonló gyilkosság–öngyilkosság rázta meg Bács-Kiskun vármegyét.