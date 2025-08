Életveszélyes mutatvány a reggeli csúcsban, biciklis tűnt fel az M5-ösön

Aki hétfőn reggel az M5-ös autópályán közlekedett éppen, felfigyelhetett egy, az út szélén haladó kerékpárosra. Egy elhaladó sofőr 8 óra környékén le is fotózta, amint épp a mérlegállomás előtt Budapest irányába tolja a biciklit valaki, majd a Facebookon közzé is tette, hogy figyelmeztesse az arra haladókat. A manőver nem csupán a kerékpárosra életveszélyes, az autósokra is. De mit mond a KRESZ a kerékpáros közlekedésről?

Életveszélyes mutatvány egy kerékpárostól az M5-ös autópályán

Fotó: Sebességmérés/Útinform Kecskemét Facebook-csoport

Az autópálya nem a kerékpárosoké

Kerékpáron ülve és azt tolva – akkor ugyanis gyalogosnak minősül a közlekedő – egyaránt tilos autóúton, illetve autópályán közlekedni. Ezeken az útszakaszokon ugyanis csak olyan gépjárművel, illetőleg gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 kilométer/óra sebességgel képes haladni. Mivel a kerékpár nem gépjármű, valamint a kerékpáros 60 kilométer/órás sebességet nem éri el, a saját testi épsége veszélyeztetése mellett akadályozhatja a forgalmat is.

A KRESZ továbbá azt is kimondja, hogy a gyalogosnak tilos autópályán, autóúton – a leállósávon is – közlekedni, valamint áthaladni. Aki hasonlót lát tehát, minden közlekedő érdekében jelezze azt mihamarabb a rendőrségnek.