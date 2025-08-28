Elutasították a testület feloszlatására irányuló javaslatot Kiskunfélegyházán – galériával

A Veled a Városunkért Egyesület szerdán kezdeményezte a kiskunfélegyházi képviselő-testület feloszlatását. Horváth Tamás, ellenzéki önkormányzati képviselő és frakcióvezető kezdeményezésének egyik fő indoka Csányi József, a város polgármesterének lemondása volt, amely – Horváth szerint – tisztázatlan körülmények között történt és nem tájékoztatták időben a testület minden tagját a döntésről.

A képviselő-testület feloszlatása is napirenden szerepelt a csütörtöki félegyházi közgyűlésen

Fotó: Bús Csaba

Horváth Tamás szerint a lemondás rossz hatással volt a testület iránti közbizalomra, aminek helyreállítása – az ellenzék szerint – kizárólag új választások útján lenne lehetséges.

Ellenzéki számonkérés, név szerinti szavazás

Az indítványt a képviselők a csütörtöki ülésen első napirendi pontként tárgyalták. Napirend előtt Horváth Tamás és Kis-Szeniczey Kálmán felszólalásukban felszólították a Nemzeti Fórum frakció tagjait, hogy adjanak egyenes választ a lakosságot foglalkoztató kérdésekre a lemondással kapcsolatosan.

Ezt követően a feloszlatásról és az időközi választás kiírásáról név szerint szavaztak a képviselők. A sürgősségi indítványt 10 nem és 4 igen szavazattal elutasította testület. A döntés után Horváth Tamás, Kis-Szeniczey Kálmán és az érdeklődők többsége elhagyta a termet.

A képviselő-testület döntött a végkielégítésről

Az ülés további napirendi pontjai között szerepelt Csányi József polgármester lemondásához kapcsolódó előterjesztés is. Eszerint a volt városvezető három havi illetményének megfelelő végkielégítésben részesült, ami bruttó 6 006 300 forintot jelent. Ezen felül 1 748 961 forintot kapott ki nem vett szabadságainak megváltásaként.

Vizsgálatot követelnek az ellenzék részéről

Az ülés során Kollár László, a Kiskun Lokálpatrióta Egyesület polgármesterjelöltje szintén felszólalt, és számon kérte a Nemzeti Fórum frakció képviselőit. Belső vizsgálatot és a korrupciógyanús szerződések felülvizsgálatát sürgette. Az ülést vezető alpolgármester, Balla László ígéretet tett arra, hogy a felvetésekre 15 napon belül írásban válaszol.

Döntések támogatásokról és fejlesztésekről

Az ülésen ezek után több fontosabb témában is döntöttek a városatyák. Így például arról, hogy 5,5 millió forinttal támogatja a város az Egészségért Közalapítvány a Kórházért kérelmét. Az alapítvány 16 klímaberendezéshez kérte a támogatást. A klímák a kórház kórtermeiben lesznek felszerelve.