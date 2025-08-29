Új közhasznú szervezet alakul Kiskőrösön: megalapítják a Gyermek és Ifjúsági Alapítványt

A kiskőrösi képviselő-testület augusztus 29-én, rendkívüli ülésen tárgyalta Szedmák Tamás képviselő, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének kérelmét.

Fontos döntéseket hozott a képviselő-testület Kiskőrösön

Fotó: Zsiga Ferenc

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az alapítvány létrejöttét

Az ülésen Domonyi László polgármester előterjesztésében kiemelte: Szedmák Tamás olyan alapítvány létrehozását határozta el, amely kifejezetten a helyi közösség építését szolgálja.

Az alapítvány céljai közé tartozik:

a fiatalok szabadidős lehetőségeinek bővítése,

szórakoztató és ismeretterjesztő rendezvények szervezése,

gyermekek és fiatalok számára közösségi hely létrehozása és működtetése,

a programok megvalósításához szükséges források biztosítása.

Miért volt szükség a testület jóváhagyására?

A közhasznú szervezet hivatalos neve a „Kiskőrösi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány” lesz. Ehhez azonban szükséges volt a képviselő-testület hozzájárulása, mivel a „Kiskőrös” helységnév használata csak az önkormányzat engedélyével lehetséges.

A városatyák egyhangúlag támogatták a javaslatot, így a szervezet rövidesen megkezdheti hivatalos működését.

Testvérvárosi kapcsolattartók kijelölése Kiskőrösön

Az ülés másik fontos napirendi pontja a testvérvárosi kapcsolattartók – úgynevezett gesztorok – kijelölése volt.

Domonyi László polgármester hangsúlyozta: az elmúlt három évtizedben kiépített testvérvárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése kiemelt fontosságú a város életében. Jelenleg Kiskőrösnek hét hivatalos testvérvárosa van, valamint további partnertelepülésekkel ápol együttműködést.

A képviselő-testület a 2024–2029-es önkormányzati ciklusra az alábbi gesztorokat választotta meg:

Jánd (Magyarország): Szabó Adrián

Krimpen aan den IJssel (Hollandia): Pethő Attila

Lapua (Finnország): Kissné Aszódi Daniella

Liptószentmiklós (Szlovákia): Barkóczi László

Margitta (Románia): Szedmák Tamás

Naszvad (Szlovákia): Kecskeméti János

Noto (Olaszország): Pohankovics András

Stadtlengsfeld (Németország): Filus Tibor

Tarnow (Lengyelország): Ba Edit

Zhenjiang (Kína): Gmoser István alpolgármester

A döntés értelmében a kijelölt képviselők felelnek majd a partnerkapcsolatok ápolásáért és a közös programok koordinálásáért.