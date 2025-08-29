3 órája
Új közhasznú szervezet alakul Kiskőrösön: megalapítják a Gyermek és Ifjúsági Alapítványt
Kiskőrösön hamarosan új közhasznú szervezet kezdi meg működését. A Kiskőrösi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány célja, hogy a helyi gyermekek, fiatalok és családok számára szabadidős, szórakoztató és ismeretterjesztő programokat szervezzen, valamint hosszú távon egy állandó közösségi helyet hozzon létre – erről döntött pénteken többek között a kiskőrösi képviselő-testület.
A kiskőrösi képviselő-testület augusztus 29-én, rendkívüli ülésen tárgyalta Szedmák Tamás képviselő, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének kérelmét.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az alapítvány létrejöttét
Az ülésen Domonyi László polgármester előterjesztésében kiemelte: Szedmák Tamás olyan alapítvány létrehozását határozta el, amely kifejezetten a helyi közösség építését szolgálja.
Az alapítvány céljai közé tartozik:
- a fiatalok szabadidős lehetőségeinek bővítése,
- szórakoztató és ismeretterjesztő rendezvények szervezése,
- gyermekek és fiatalok számára közösségi hely létrehozása és működtetése,
- a programok megvalósításához szükséges források biztosítása.
Miért volt szükség a testület jóváhagyására?
A közhasznú szervezet hivatalos neve a „Kiskőrösi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány” lesz. Ehhez azonban szükséges volt a képviselő-testület hozzájárulása, mivel a „Kiskőrös” helységnév használata csak az önkormányzat engedélyével lehetséges.
A városatyák egyhangúlag támogatták a javaslatot, így a szervezet rövidesen megkezdheti hivatalos működését.
Testvérvárosi kapcsolattartók kijelölése Kiskőrösön
Az ülés másik fontos napirendi pontja a testvérvárosi kapcsolattartók – úgynevezett gesztorok – kijelölése volt.
Domonyi László polgármester hangsúlyozta: az elmúlt három évtizedben kiépített testvérvárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése kiemelt fontosságú a város életében. Jelenleg Kiskőrösnek hét hivatalos testvérvárosa van, valamint további partnertelepülésekkel ápol együttműködést.
A képviselő-testület a 2024–2029-es önkormányzati ciklusra az alábbi gesztorokat választotta meg:
- Jánd (Magyarország): Szabó Adrián
- Krimpen aan den IJssel (Hollandia): Pethő Attila
- Lapua (Finnország): Kissné Aszódi Daniella
- Liptószentmiklós (Szlovákia): Barkóczi László
- Margitta (Románia): Szedmák Tamás
- Naszvad (Szlovákia): Kecskeméti János
- Noto (Olaszország): Pohankovics András
- Stadtlengsfeld (Németország): Filus Tibor
- Tarnow (Lengyelország): Ba Edit
- Zhenjiang (Kína): Gmoser István alpolgármester
A döntés értelmében a kijelölt képviselők felelnek majd a partnerkapcsolatok ápolásáért és a közös programok koordinálásáért.
