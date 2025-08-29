augusztus 29., péntek

Képviselő-testület

3 órája

Új közhasznú szervezet alakul Kiskőrösön: megalapítják a Gyermek és Ifjúsági Alapítványt

Címkék#képviselő-testület#alapítvány#gyermek

Kiskőrösön hamarosan új közhasznú szervezet kezdi meg működését. A Kiskőrösi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány célja, hogy a helyi gyermekek, fiatalok és családok számára szabadidős, szórakoztató és ismeretterjesztő programokat szervezzen, valamint hosszú távon egy állandó közösségi helyet hozzon létre – erről döntött pénteken többek között a kiskőrösi képviselő-testület.

Zsiga Ferenc

A kiskőrösi képviselő-testület augusztus 29-én, rendkívüli ülésen tárgyalta Szedmák Tamás képviselő, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének kérelmét.

a kiskőrösi képviselő-testület ülésezik
Fontos döntéseket hozott a képviselő-testület Kiskőrösön
Fotó: Zsiga Ferenc

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az alapítvány létrejöttét

Az ülésen Domonyi László polgármester előterjesztésében kiemelte: Szedmák Tamás olyan alapítvány létrehozását határozta el, amely kifejezetten a helyi közösség építését szolgálja.

Az alapítvány céljai közé tartozik:

  • a fiatalok szabadidős lehetőségeinek bővítése,
  • szórakoztató és ismeretterjesztő rendezvények szervezése,
  • gyermekek és fiatalok számára közösségi hely létrehozása és működtetése,
  • a programok megvalósításához szükséges források biztosítása.

Miért volt szükség a testület jóváhagyására?

A közhasznú szervezet hivatalos neve a „Kiskőrösi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány” lesz. Ehhez azonban szükséges volt a képviselő-testület hozzájárulása, mivel a „Kiskőrös” helységnév használata csak az önkormányzat engedélyével lehetséges.

A városatyák egyhangúlag támogatták a javaslatot, így a szervezet rövidesen megkezdheti hivatalos működését.

Testvérvárosi kapcsolattartók kijelölése Kiskőrösön

Az ülés másik fontos napirendi pontja a testvérvárosi kapcsolattartók – úgynevezett gesztorok – kijelölése volt.

Domonyi László polgármester hangsúlyozta: az elmúlt három évtizedben kiépített testvérvárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése kiemelt fontosságú a város életében. Jelenleg Kiskőrösnek hét hivatalos testvérvárosa van, valamint további partnertelepülésekkel ápol együttműködést.

A képviselő-testület a 2024–2029-es önkormányzati ciklusra az alábbi gesztorokat választotta meg:

  • Jánd (Magyarország): Szabó Adrián
  • Krimpen aan den IJssel (Hollandia): Pethő Attila
  • Lapua (Finnország): Kissné Aszódi Daniella
  • Liptószentmiklós (Szlovákia): Barkóczi László
  • Margitta (Románia): Szedmák Tamás
  • Naszvad (Szlovákia): Kecskeméti János
  • Noto (Olaszország): Pohankovics András
  • Stadtlengsfeld (Németország): Filus Tibor
  • Tarnow (Lengyelország): Ba Edit
  • Zhenjiang (Kína): Gmoser István alpolgármester

A döntés értelmében a kijelölt képviselők felelnek majd a partnerkapcsolatok ápolásáért és a közös programok koordinálásáért.

 

 

