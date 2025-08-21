Kenyéráldás és koszorúzás tette emlékezetessé az augusztus 20-i ünnepséget Kecskeméten

Augusztus 20. az államalapítás és Szent István király napja mellett a magyar történelem és a keresztény értékek ünnepe is egyben. A kecskeméti Szent István-szobor előtti városi államalapítási ünnepségre szerda délután került sor, melyen a megemlékezést követően koszorúzás, majd hagyományos kenyéráldás következett.

Kenyéráldás és ünnepség augusztus 20-án Kecskeméten

Fotó: Mócza Milán

Kenyéráldás és ünnepség

Képviselők, papok, huszárok és a nemrég induló Hírös Hét Fesztiválra ellátogató kecskeméti lakosok gyűltek össze a katolikus templom mögötti téren szerda délután. A két jókora, áldásra váró kenyér magyar színekbe tündöklő szalagokkal már az asztalon várta az érkezőket.

Az ünnepséget Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója nyitotta gondolataival. Felidézett egy kicsit az ezeréves magyar történelem kezdeteiből, majd a keresztény értékekről és a közösség erejéről beszélt.

Ma, amikor Szent István szobrának árnyékában állunk, gondoljunk rá, mit jelent ez nekünk, mit jelentenek a gyökereink.

Simondi Ferenc, a Hírös Gazdakör elnöke is felszólalt az eseményen, ismertetve a jelenlévőknek a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot. A gazdák feladatáról, felelősségéről és a Kárpát-medence összefogásáról fejtette ki gondolatait.

Ezt követően a kecskeméti lelkészek osztották meg a jelenlévőkkel személyes történeteiket, az Úr igéjét, majd megáldották a kenyeret. Ez után a kenyér felszelése következett, melyből azonnal friss kenyérillat töltötte be a teret.