Kenyéráldás és koszorúzás tette emlékezetessé az augusztus 20-i ünnepséget Kecskeméten

Címkék#baon videó#augusztus 20#megemlékezés

Az államalapítás és Szent István király ünnepe idén is méltó keretek között zajlott Kecskeméten. A megemlékezést követően kenyéráldás tette teljessé az eseményt, amely a város közösségét és hagyományait egyszerre erősítette.

Mócza Milán

Augusztus 20. az államalapítás és Szent István király napja mellett a magyar történelem és a keresztény értékek ünnepe is egyben. A kecskeméti Szent István-szobor előtti városi államalapítási ünnepségre szerda délután került sor, melyen a megemlékezést követően koszorúzás, majd hagyományos kenyéráldás következett.

kenyéráldás a kecskeméti ünnepségen
Kenyéráldás és ünnepség augusztus 20-án Kecskeméten
Fotó: Mócza Milán

Kenyéráldás és ünnepség

Képviselők, papok, huszárok és a nemrég induló Hírös Hét Fesztiválra ellátogató kecskeméti lakosok gyűltek össze a katolikus templom mögötti téren szerda délután. A két jókora, áldásra váró kenyér magyar színekbe tündöklő szalagokkal már az asztalon várta az érkezőket. 

Az ünnepséget Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója nyitotta gondolataival. Felidézett egy kicsit az ezeréves magyar történelem kezdeteiből, majd a keresztény értékekről és a közösség erejéről beszélt. 

Ma, amikor Szent István szobrának árnyékában állunk, gondoljunk rá, mit jelent ez nekünk, mit jelentenek a gyökereink.

Simondi Ferenc, a Hírös Gazdakör elnöke is felszólalt az eseményen, ismertetve a jelenlévőknek a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot. A gazdák feladatáról, felelősségéről és a Kárpát-medence összefogásáról fejtette ki gondolatait. 

Ezt követően a kecskeméti lelkészek osztották meg a jelenlévőkkel személyes történeteiket, az Úr igéjét, majd megáldották a kenyeret. Ez után a kenyér felszelése következett, melyből azonnal friss kenyérillat töltötte be a teret.

Az államalapításra emlékeztek Kecskeméten

Fotók: Mócza Milán

Koszorúkat helyeztek el a Szent István-szobornál

A Szent István-szobor koszorúzása is fontos városi hagyomány, számos szervezet, köztük Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Hírös Agóra is koszorút helyezett el a jelenlévő hagyományőrző huszárokkal közösen. Ezt követően a felszelt kenyérből minden látogató vehetett, kóstolással és meghitt beszélgetésekkel zárult az esemény. 

 

 

