Eiffel mérnöki remekét is megmentették a kecskeméti Kislovardában — galériával, videóval

Ahogyan arról már beszámoltunk, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívás keretében „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt vonatkozásában 1,785 milliárd forint vissza nem térítendő, százszázalékos intenzitású támogatást nyert. Az így teljesen megújult a Kislovarda, a KENTER új lehetőségeket nyit a városi rendezvények terén.

A KENTER nevet kapó, egyedülálló módon fedett és egyben nyitott rendezvényhelyszín építészeti remekmű

Fotó: Vizi Zalán

A projekt záró eseményére kedd este került sor, ahol elhangzott, inspirációszerzésre alkalmas élménytér kialakítása volt a cél, egy olyan innovatív találkozási pont létrehozása, ahol a művészet, a kultúra és a szórakozás kéz a kézben jár.

A város csúnya foltja mozaikszerűen újul meg

A KENTER megnyitóján Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester elmondta, a Rudolf-laktanya a város csúnya foltja volt, és mindig is nagy kihívást jelentett a városvezetésnek, hogy mihez lehetne kezdeni ezzel területtel és hogyan lehet ezt újjá varázsolni.

– Azt gondolom, jó funkciókat találtunk ennek a területnek, amely a város nyugati kapujának szíve és ütőmotorja lesz. Ez a 10 hektáros terület mozaikszerűen áll össze – mondta beszédében a városvezető, utalva arra, hogy a Rudolf-kertben már megépült a Család- és Gyermekjóléti Központ, szórakozóhely, magánbefektetők általi vendéglátóipari egység, zajlik a Kada középiskola fejlesztése, mellette van az egyetem, egészségügyi központ kialakítása is folyamatban van, illetve most átadták a Kislovardából kialakított KENTER rendezvényközpontot. Mindezt úgy, hogy a terület örökségvédelem alatt áll.

Új élettér a fiataloknak, központ a családoknak

Rendezvények széles tárháznak adhat otthont az új épület a jövőben. Sportrendezvények, szórakozási lehetőségek, vásárok, családi napok, esküvők – és a sort még hosszasan lehetne sorolni – helyszínéül szolgálhat a KENTER. A polgármester ehhez hozzátette, minden korosztály megtalálhatja itt a számításait, de elsősorban a gyerekekre és a családokra gondoltak. Az épület mellett ugyanis 8000 négyzetméteren a környező zöldfelületek is megújultak sétányokkal, illetve a tervek szerint novemberig egy új játszótér is elkészül.