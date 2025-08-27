4 órája
Eiffel mérnöki remekét is megmentették a kecskeméti Kislovardában — galériával, videóval
Új közösségi központ nyílt Kecskeméten. A Rudolf-kert Kislovardája immáron megújult köntösben és innovatív célokkal várja a város lakosságát és az ide látogatókat. A KENTER nevet kapó, egyedülálló módon fedett és egyben nyitott rendezvényhelyszín építészeti remekmű.
Ahogyan arról már beszámoltunk, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívás keretében „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt vonatkozásában 1,785 milliárd forint vissza nem térítendő, százszázalékos intenzitású támogatást nyert. Az így teljesen megújult a Kislovarda, a KENTER új lehetőségeket nyit a városi rendezvények terén.
A projekt záró eseményére kedd este került sor, ahol elhangzott, inspirációszerzésre alkalmas élménytér kialakítása volt a cél, egy olyan innovatív találkozási pont létrehozása, ahol a művészet, a kultúra és a szórakozás kéz a kézben jár.
A város csúnya foltja mozaikszerűen újul meg
A KENTER megnyitóján Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester elmondta, a Rudolf-laktanya a város csúnya foltja volt, és mindig is nagy kihívást jelentett a városvezetésnek, hogy mihez lehetne kezdeni ezzel területtel és hogyan lehet ezt újjá varázsolni.
– Azt gondolom, jó funkciókat találtunk ennek a területnek, amely a város nyugati kapujának szíve és ütőmotorja lesz. Ez a 10 hektáros terület mozaikszerűen áll össze – mondta beszédében a városvezető, utalva arra, hogy a Rudolf-kertben már megépült a Család- és Gyermekjóléti Központ, szórakozóhely, magánbefektetők általi vendéglátóipari egység, zajlik a Kada középiskola fejlesztése, mellette van az egyetem, egészségügyi központ kialakítása is folyamatban van, illetve most átadták a Kislovardából kialakított KENTER rendezvényközpontot. Mindezt úgy, hogy a terület örökségvédelem alatt áll.
Új élettér a fiataloknak, központ a családoknak
Rendezvények széles tárháznak adhat otthont az új épület a jövőben. Sportrendezvények, szórakozási lehetőségek, vásárok, családi napok, esküvők – és a sort még hosszasan lehetne sorolni – helyszínéül szolgálhat a KENTER. A polgármester ehhez hozzátette, minden korosztály megtalálhatja itt a számításait, de elsősorban a gyerekekre és a családokra gondoltak. Az épület mellett ugyanis 8000 négyzetméteren a környező zöldfelületek is megújultak sétányokkal, illetve a tervek szerint novemberig egy új játszótér is elkészül.
A Rudolf-kert és a Kislovarda története
– Történelmi relikviában állunk most – így kezdte a teljes terület és a Kislovarda történetének bemutatását Balogh Zoltán, az önkormányzat Fejlesztéspolitikai Iroda vezetője. Mint elhangzott, 1880-ban Lestár Péter polgármesterré választásával indult útjára ennek a lovassági laktanyának az építési terve, amelyet Lechner Ödön és Partos Gyula állított össze.
Akkoriban ez volt Kecskemét legnyugatibb pontja, ezen túl már nem éltek emberek. Mivel kezdetekben a császári királyi hadsereg birtokolta a lovardákat, ezért nevezték el a trónörökösről, Rudolfról a területet. Később a szovjet hadsereg töltött el itt közel 40 évet. A Kislovarda bezárása előtt repülők állomásoztak itt, hiszen az oroszok hangárként használták az épületeket.
Mivel az épületek mindig is katonai célokat szolgáltak, majd később az omladozás és biztonsági szempontok miatt nem volt megengedett a látogatásuk, a mi generációnk az első, amely számára nyitott lesz a tér.
Eiffel keze nyoma – mintha Párizsban lennénk
Ha valaki belép a felújított Kislovardába, magával ragadja az épület tetőszerkezete. Sokan nem tudják, de a fedett lovagtér több mint 1300 négyzetméteres, magas belső terű csarnokában az Eiffel tornyot tervező Gustave Eiffel irodája által megálmodott acél rácsos és vasrudas tartószerkezet húzódik, amelyet a mostani projekt kapcsán nem cseréltek le, hanem teljes egészében megőrzésre és felújításra került. Ezzel kapcsolatban Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester büszkén hangsúlyozta: „kis túlzással ez olyan, mintha Párizsban lenne az ember”.
Fedett, nyitott, de nincs huzat
Az, hogy az épület fedett, de egyben nyitott is legyen, a polgármester ötlete volt. Mint az Balogh Zoltán elmondta, egy ilyen nagy épületet hűteni és fűteni nem racionális, ezért tették le a voksukat Szemereyné Pataki Klaudia javaslata mellett, és választották ezt az egész országban egyedülálló kivitelezési formát. Ahogyan az Eiffel-i tetőszerkezet, úgy ez is komoly mérnöki munkát igényelt, hiszen a nyitott részek pontosan meghatározott méretűek, így elkerülve a huzat kialakulását. Ha a nyílások más méretűek lennének, más lenne a helyzet.
Miért lett a neve KENTER?
A nyitott-fedett rendezvénytér kapcsán az épület működtetéséért felelő Hírös Agóra ügyvezetője, Barta Dóra is elmondta, már a kialakítás is nagyon innovatív és országosan egyedi.
– Ebben a projektben a kreativitás, a fantázia és a tudás egyszerre jelenik meg – mondta Barta Dóra.
Az ügyvezető a névválasztást is kifejtette.
- A KENTER szó K betűvel kezdődik, mint Kecskemét.
- Az enter belépésre inspirál.
- Maga a kenter szó egy lovas szakkifejezés, és mivel ez régen egy lovarda volt, ez is passzol (a szomszédos Ápoló szórakozóhely névválasztása is hasonló előzményekkel bír).
- Valamint a kenter dinamikát is jelent, hiszen a lovas szakkifejezések között ez a gyorsabb tempóváltást ábrázolja. Ezen okok miatt esett a névválasztás a KENTER-re.
2026-ban robbanhat be a KENTER programokkal
Színházi, vizuális jellegű előadások, koncertek, sportrendezvények egyaránt megvalósíthatók itt. A városi programkínálatban elsősorban 2026-ban számolnak majd a KENTER-rel, de addig is várhatók itt új rendezvények. Ezekről információt folyamatában árulnak majd el, de a lakosság számára adott a lehetőség: a szervezők bármilyen ötletre nyitottak, bárki tarthat ebben a közösségi térben különféle rendezvényt. Jól mutatja ezt az épület szlogenje is: „KENTER – a város új belépője”.
Új közösségi központ nyílt KecskemétenFotók: Vizi Zalán
Kortárs színházi előadással nyitották meg a rendezvényközpontot
A KENTER rendezvényhelyszín keddi nyitányának végén különleges produkciókat láthatott a közönség. A lengyelországi Teatr Akt társulat hozta el Kecskemétre a kortárs utcaszínház varázsát. Az Európa-szerte ismert társulat célja, hogy szavak nélkül is mély érzelmeket közvetítsen. Előadásuk ennek megfelelően – ahogyan azt cikkünk végén videóban is mutatjuk – egyszerre volt meghökkentő, izgalmas, felemelő, rendkívül látványos és felejthetetlen. Ezt követően falra vetített mozgóképes látványshow varázsolta el az egybegyűlteket.