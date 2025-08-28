1 órája
Megkapta az engedélyt, szeptembertől várja a gyerekeket az új minibölcsőde
Megkapta a működési engedélyt az új kelebiai minibölcsőde, amit idén márciusban adtak át ünnepélyesen. A 7 férőhelyes kelebiai minibölcsőde több mint 190 millió forintból – legnagyobb részt hazai kormányzati forrásból –, a bölcsődefejlesztési program keretében épült meg.
A képviselő-testület még 2020-ban döntött arról, hogy új kelebiai minibölcsőde épüljön a községben. Egy évvel később az elkészült tervek alapján már meg volt az építési engedély, 2022 januárjában pedig a meglévő dokumentumok birtokában adott be pályázatot a Pénzügyminisztériumhoz az önkormányzat a szükséges anyagi forrás biztosításához.
Márciusban adták át az új kelebiai minibölcsődét
A támogatói döntés két hónappal később érkezett meg a minisztériumtól, többszörös műszaki tartalom-változtatás, többletforrásszerzés és közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2024-ben kezdődhetett el az építkezés. Az elkészült új minibölcsődét idén márciusban adta át Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője és Maczkó József polgármester közösen.
Megkapták a működési engedélyt
A hatósági engedélyezési eljárás végére most értek azzal, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal megadta a működési engedélyt az új kelebiai minibölcsőde üzemeltetéséhez. Ennek megfelelően 2025. szeptember 1-től indul az 7 fős második minibölcsőde a községben, aminek a neve Pöttöm Mini Bölcsőde lett, a mely közvetlenül a korábban felújított Gézengúz Óvoda és Bölcsőde mellett épült meg.
Kelebián ezzel a korábbi duplájára, 14 főre tudta emelni az önkormányzat a bölcsődei férőhelyek számát. Az új minibölcsőde építését egyrészt a születések számának növekedése, másrészt a szülői igény tette szükségessé. A beruházással két szakdolgozói munkakör is létrejött.
