Pöttöm Mini Bölcsőde

38 perce

Megkapta az engedélyt, szeptembertől várja a gyerekeket az új minibölcsőde

Címkék#kelebiai minibölcsőde#működési engedély#Bányai Gábor

Megkapta a működési engedélyt az új kelebiai minibölcsőde, amit idén márciusban adtak át ünnepélyesen. A 7 férőhelyes kelebiai minibölcsőde több mint 190 millió forintból – legnagyobb részt hazai kormányzati forrásból –, a bölcsődefejlesztési program keretében épült meg.

Pozsgai Ákos

A képviselő-testület még 2020-ban döntött arról, hogy új kelebiai minibölcsőde épüljön a községben. Egy évvel később az elkészült tervek alapján már meg volt az építési engedély, 2022 januárjában pedig a meglévő dokumentumok birtokában adott be pályázatot a Pénzügyminisztériumhoz az önkormányzat a szükséges anyagi forrás biztosításához. 

megkapta a működési engedélyt, várja a gyerekeket a kelebiai minibölcsőde,
Megkapta a működési engedélyt a kelebiai minibölcsőde
Fotó: Pozsgai Ákos/ archív-felvétel

Márciusban adták át az új kelebiai minibölcsődét

A támogatói döntés két hónappal később érkezett meg a minisztériumtól, többszörös műszaki tartalom-változtatás, többletforrásszerzés és közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2024-ben kezdődhetett el az építkezés. Az elkészült új minibölcsődét idén márciusban adta át Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője és Maczkó József polgármester közösen.

Megkapták a működési engedélyt

A hatósági engedélyezési eljárás végére most értek azzal, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal megadta a működési engedélyt az új kelebiai minibölcsőde üzemeltetéséhez. Ennek megfelelően 2025. szeptember 1-től indul az 7 fős második minibölcsőde a községben, aminek a neve Pöttöm Mini Bölcsőde lett, a mely közvetlenül a korábban felújított Gézengúz Óvoda és Bölcsőde mellett épült meg.

Kelebián ezzel a korábbi duplájára, 14 főre tudta emelni az önkormányzat a bölcsődei férőhelyek számát. Az új minibölcsőde építését egyrészt a születések számának növekedése, másrészt a szülői igény tette szükségessé. A beruházással két szakdolgozói munkakör is létrejött.

 

