Újra együtt ünnepeltek a Kárpát-medencei magyarok, a jubiláló fesztivál az összetartozást erősítette
A hétvégén rendezték meg a XX. Kelebiai Kárpát Fesztivált, a háromnapos rendezvény keretében kiállítás, népzenei találkozó, főzőverseny, gyermekprogramok, ügyességi verseny és könnyűzenei koncertek követték egymást. A Kelebiai Kárpát Fesztivál a település legjelentősebb éves nyári rendezvénye.
A rendezvény nem csupán a kelebiaiak számára nyújt szórakozási lehetőséget, hanem tudatosan épít a szélesebb regionális és határon átívelő kulturális kapcsolatokra. A Kelebiai Kárpát Fesztivál gyökerei a helyi falunapokból erednek, de a 2004-es alapítása óta egy ambiciózusabb küldetést fogalmaztak meg a szervezők: Kelebia és a Kárpát-medencei magyarság, különösen a Vajdaság, Erdély, Felvidék és Kárpátalja magyar közösségei közötti kulturális együttműködést.
A fesztivál célja, hogy kapcsolatot teremtsen a Kárpát-medence különböző részein magyarok és a szomszédos országok népei között. A programok között népzene, néptánc, könnyűzenei koncertek, például a Republic és a Cozombolis Trió koncertje szombaton, valamint egyéb kulturális és hagyományőrző programok szerepeltek.
A Kelebiai Kárpát Fesztivál összeköti a magyarokat
A XX. Kárpát Fesztivál megnyitóján köszöntötte a résztvevőket Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője, aki arra is emlékeztetett, hogy nemrégiben ünnepelte a település az alapításának 100. évfordulóját, ami történelmi távlatokban nézve nem nagy idő, azonban Kelebia területe már jóval régebb óta lakott, így hát az itt élő népek történelme sokkal régebbi időszakra tekint vissza.
Maczkó József polgármester szerint az idő elsősorban a lélek állapotán keresztül mérhető, a település lakói és a fesztiválra érkezők együtt évek óta bizonyítják, hogy jól akarják érezni magukat és kifejezni azt az egységet, ami összeköti a Kárpát-medencében élőket.
Programok sokasága szórakoztatta az érdeklődőket
A szervező Sántha Márta Művelődési Ház és az önkormányzat idén is gazdag programkínálattal várták a fesztiválra érkezőket. Az Agrárkereskedelmi Központ aulájában Pék Csaba és Horváth Boglárka amatőr alkotó festményeiből nyílt kiállítása. A népzenei találkozó a kezdetektől fogva fontos része a fesztiválnak, a közös éneklés öröme, a népdalkincsek ápolása és a családias légkör köti össze az érkező csoportokat. Idén is Öttömösről, Ásotthalomról, Balotaszállásról, Kiskunhalasról, Kisszállásról és Öttömösről érkezett művészeti csoportok, valamint a Kelebiai Daloskör lépett fel szombaton.
Vasárnap szürkemarhafőző versenyre, gyermekprogramokra és a Falu bikája versenyre várták az érdeklődőket. A jó hangulatról Horváth Márk zenész gondoskodott.