Újra együtt ünnepeltek a Kárpát-medencei magyarok, a jubiláló fesztivál az összetartozást erősítette

A rendezvény nem csupán a kelebiaiak számára nyújt szórakozási lehetőséget, hanem tudatosan épít a szélesebb regionális és határon átívelő kulturális kapcsolatokra. A Kelebiai Kárpát Fesztivál gyökerei a helyi falunapokból erednek, de a 2004-es alapítása óta egy ambiciózusabb küldetést fogalmaztak meg a szervezők: Kelebia és a Kárpát-medencei magyarság, különösen a Vajdaság, Erdély, Felvidék és Kárpátalja magyar közösségei közötti kulturális együttműködést.

A Kelebiai Kárpát Fesztivál programok sokaságával szórakoztatta az érdeklődőket

Fotó: Pozsgai Ákos

A fesztivál célja, hogy kapcsolatot teremtsen a Kárpát-medence különböző részein magyarok és a szomszédos országok népei között. A programok között népzene, néptánc, könnyűzenei koncertek, például a Republic és a Cozombolis Trió koncertje szombaton, valamint egyéb kulturális és hagyományőrző programok szerepeltek.

A Kelebiai Kárpát Fesztivál összeköti a magyarokat

A XX. Kárpát Fesztivál megnyitóján köszöntötte a résztvevőket Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője, aki arra is emlékeztetett, hogy nemrégiben ünnepelte a település az alapításának 100. évfordulóját, ami történelmi távlatokban nézve nem nagy idő, azonban Kelebia területe már jóval régebb óta lakott, így hát az itt élő népek történelme sokkal régebbi időszakra tekint vissza.

Maczkó József polgármester szerint az idő elsősorban a lélek állapotán keresztül mérhető, a település lakói és a fesztiválra érkezők együtt évek óta bizonyítják, hogy jól akarják érezni magukat és kifejezni azt az egységet, ami összeköti a Kárpát-medencében élőket.