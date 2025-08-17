Kecskemétiek is részesei voltak a hazai színjátszás elindításának

Kelemen László Kecskemét híres szülöttje, a hazai színháztörténet egyik legjelesebb alakja. Munkálkodásának eredménye, hogy Kecskeméten is elindult a színjátszás a 18. század végén. Az első kecskeméti színház azonban csak 100 évvel később épült fel. Nevét a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház egyik helyszíne, a Kelemen László Kamaraszínház, valamint utca is őrzi.

A kecskeméti színház 1896-ra épült fel

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Kelemen László tette le az alapokat

Múltidézésünk során a kecskeméti színháztörténetbe, Kelemen László szerepébe adunk betekintést, a Petőfi Népe egykori Grátisz mellékletében megjelent írást alapul véve, melynek forrása a hirosnaptar.hu és a szineszkonyvtar.hu volt. A témához kapcsolódóan Sebestyén Imre kecskeméti gyűjtő hagyatékában lévő képeslapokból válogattunk.

1762. július 26-án, Kecskeméten született Kelemen László színész, színigazgató. A pesti piaristáknál tanult, majd jogot végzett, később külföldön bővítette ismereteit. Hazatérve, azon kezdett fáradozni, hogy magyar nyelvű állandó színtársulatot hozzon létre.

Csak néhány alkalommal léphettek színpadra

Kapóra jött számára, hogy az 1790. évi országgyűlés az anyanyelvű színjátszás ügyét is felvette reformtervei közé, és Kazinczy magyar nyelvű társulat toborzását indította el. Kelemen László csatlakozott e mozgalomhoz. Sikerült egy kis társaságot összeverbuválnia, amelyhez két kecskeméti fiatalember: Szomor Máté és Nemes András is csatlakozott.

1790. szeptember 21-én megalakult az Első Magyar Nemzeti Játékszíni Társaság, amelynek előmozdítója és alapító tagja volt. Az első magyar nyelvű egész estés előadást Budapesten egy kőszínházban tartották meg, sajnos azonban cask két előadást tudtak előadni. Újabb előadásokat egyetlen fővárosi színházhelyiségben sem engedélyeztek. Két évvel később léphettek újra színpadra. Anyagi problémák miatt a következő két évben szűkösen vegetált a színjátszótársaság. Kelemen László nem tudott pénzt szerezni. Nem talált senkit a hazában, aki a magyar színjátszásért pénzt áldozott volna. A hivatalos intézmények csak a Budai Németszínház fűthető helyiségeit támogatták pénzzel. Mindez ahhoz vezetett, hogy 1796. április 10-én feloszlatta a társulatát.