1 órája
Kecskemétiek is részesei voltak a hazai színjátszás elindításának
A hazai színjátszás létrejöttében óriási szerepe volt egy hires kecskemétinek. A sok akadály ellenére sem adta fel, mindig kereste a megoldásokat, lehetőségeket. Neki köszönhető a kecskeméti színházi élet elindulása is.
Kelemen László Kecskemét híres szülöttje, a hazai színháztörténet egyik legjelesebb alakja. Munkálkodásának eredménye, hogy Kecskeméten is elindult a színjátszás a 18. század végén. Az első kecskeméti színház azonban csak 100 évvel később épült fel. Nevét a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház egyik helyszíne, a Kelemen László Kamaraszínház, valamint utca is őrzi.
Kelemen László tette le az alapokat
Múltidézésünk során a kecskeméti színháztörténetbe, Kelemen László szerepébe adunk betekintést, a Petőfi Népe egykori Grátisz mellékletében megjelent írást alapul véve, melynek forrása a hirosnaptar.hu és a szineszkonyvtar.hu volt. A témához kapcsolódóan Sebestyén Imre kecskeméti gyűjtő hagyatékában lévő képeslapokból válogattunk.
1762. július 26-án, Kecskeméten született Kelemen László színész, színigazgató. A pesti piaristáknál tanult, majd jogot végzett, később külföldön bővítette ismereteit. Hazatérve, azon kezdett fáradozni, hogy magyar nyelvű állandó színtársulatot hozzon létre.
Csak néhány alkalommal léphettek színpadra
Kapóra jött számára, hogy az 1790. évi országgyűlés az anyanyelvű színjátszás ügyét is felvette reformtervei közé, és Kazinczy magyar nyelvű társulat toborzását indította el. Kelemen László csatlakozott e mozgalomhoz. Sikerült egy kis társaságot összeverbuválnia, amelyhez két kecskeméti fiatalember: Szomor Máté és Nemes András is csatlakozott.
1790. szeptember 21-én megalakult az Első Magyar Nemzeti Játékszíni Társaság, amelynek előmozdítója és alapító tagja volt. Az első magyar nyelvű egész estés előadást Budapesten egy kőszínházban tartották meg, sajnos azonban cask két előadást tudtak előadni. Újabb előadásokat egyetlen fővárosi színházhelyiségben sem engedélyeztek. Két évvel később léphettek újra színpadra. Anyagi problémák miatt a következő két évben szűkösen vegetált a színjátszótársaság. Kelemen László nem tudott pénzt szerezni. Nem talált senkit a hazában, aki a magyar színjátszásért pénzt áldozott volna. A hivatalos intézmények csak a Budai Németszínház fűthető helyiségeit támogatták pénzzel. Mindez ahhoz vezetett, hogy 1796. április 10-én feloszlatta a társulatát.
Vidéken is próbálkozott, visszatért szülővárosába is
Kelemen László azonban nem adta fel. A színészek egy részével vándorútra kelt, hogy vidéken próbáljon szerencsét, játszottak Debrecenben, Nagyváradon, Szegeden, Kecskeméten, Nagykőrösön és Losoncon. Szülővárosában, Kecskeméten 1796. június 4-én léptek fel, erről a hajdani Cserepes fogadó helyén álló rendelőintézet falán elhelyezett márványtábla emlékezik. Ettől az időponttól számítják a kecskeméti hivatásos színjátszás kezdetét.
Kelemen László társulata 1800-ban is szerepelt Kecskeméten. Később Kecskemétről a társulat tehetségesebb tagjai a kolozsvári magyar színtársulathoz szerződtek. Végül feladta. 1814-ben halt meg.
A kecskeméti színházi élet a 19. században indult be
Kecskeméten az 1810-es évektől váltak folyamatossá a színielőadások, számos társulat megfordult a városban. 1833-tól Király Sándor Korona Vendéglőjének udvara adott otthont az előadásoknak. 1868-ban újabb fordulat történt. Kovács László alakította át magtárát Kecskeméti Népszínházzá, emléktáblája a Katona József tér 3. szám alatt olvasható. Egy idő után azonban a kecskemétiek egy méltóbb színházépületre vágytak. A városi tanács 1889-ben döntött úgy, hogy Ferenc József magyar királlyá koronázásának 25. évfordulója tiszteletére színházat építenek Kecskeméten. A helyét meglehetősen sok vita után 1894 májusában jelölték ki a Szentháromság téren. A színház, „Thália gyönyörű otthona” Fellner Ferdinánd és Helmer Ármin tervei alapján 1896-ban épült fel. Az épületet a millenniumi ünnepségek keretében avatták fel, 1896. október 14-én Katona József Bánk bán című darabjával.
Heves vihar közeleg? Így óvhatja meg otthonát a károktól a szakértők szerint
Magyar nóta, arcfestés és sertésgulyás várta az érdeklődőket a családi napon – fotók, videó