Önként csatlakoztak a társulathoz, szerető gazdit keresnek a színház négylábú sztárjainak

Ki gondolná, hogy közel húsz évet dolgozott a leghosszabban szolgáló színházi egerész. No nem ide haza, hanem Angliában, ahol évszázadokon át nem volt olyan magára valamit is adó színház, melynek ne lett volna saját színházi egerésze. A posztot értelemszerűen macskák töltötték be, akiknek a leírások szerint más feladatai is voltak amellett, hogy a rágcsálókat pusztították: a színészek és a rendezők szerencsehozónak tartották a cicákat, az állatok nyugodt habitusa pedig segített a lámpalázon is. Hogy a kecskeméti színház társulatának két négy lábú tagja mi céllal érkezett, arról nem szól a fáma, annyi azonban bizonyos, hogy a két macska nem kapott szerződést, önként csatlakoztak a színház csapatához.

Kecskeméti színház fekete Kormija, akit többen csak Maffiának hívnak is keresi szerető gazdáját

Forrás: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Facebook-oldala

Minden, amit a kecskeméti színház macskáiról tudni lehet

– Bár nagyon szeretjük az állatokat, gondoskodunk róluk, de szeretnénk nekik olyan otthont találni, ahol biztonságban lehetnek, ahol nincsenek kitéve azoknak a veszélyeknek, amik egy cicára a város szívében leselkednek – írta Facebook-posztjában a kecskeméti színház.

A cirmos, a Henger nevet kapta áramvonalas alkatára utalva. Egy megfontolt, óvatosabb, ivartalanított cica, aki valószínűleg már kilenc életéből néhányat elhasznált az utcán töltött évek alatt. Neki egy kicsit több időre van szüksége ahhoz, hogy valaki a bizalmába férkőzzön, de egy végtelenül hálás cica, derül ki a színház közösségi oldalára kikerült posztból.

A kecskeméti színház cirmosa, Henger

Forrás: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Facebook-oldala

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulatának fekete Kormija, akit többen csak Maffiának hívnak, egy ifjú exkandúr, aki igyekszik a színház körül a teljes házőrzést ellátni. Róla azt kell tudni, hogy szemmel tart mindent és mindenkit! Teli van energiával, és nagy vehemenciával áll minden feladathoz! Persze, amikor ráér a bokros teendői után, egy igazi, bújós cicává válik.

A színház várja azoknak a jelentkezését, akik szívesen befogadnák színházuk két cicáját – akár külön vagy együtt is –, és olyan otthont biztosítanának nekik, ahol igazi családtagok lehetnek!