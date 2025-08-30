augusztus 30., szombat

Múltidéző

Így nézett ki a kecskeméti repülőtér, amikor még Fiat vadászgépek szelték az eget – fotókkal

Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézünk néhány pillanatot a kecskeméti repülőtér korabeli mivoltából.

Digner Brigitta

Kevés olyan hely van az országban, ahol a repülés olyan szerves része a város életének, mint Kecskeméten. Itt nem csupán gépek szelték az eget, hanem történetek is – emberekről, korszakokról, és egy olyan világról, amely ma már csak archív fotókon él tovább. Múltidéző cikkünkben most néhány rég elfeledett fotón mutatjuk be a kecskeméti repülőtér korabeli arcát.

bemutatjuk a kecskeméti repülőtér korabeli arcát
Repülőtér, az I/II. repülőosztály Fiat CR.32 típusú repülőgépe. A pilóta Pettendy János hadnagy (1939)
Fotó: Fortepan / Horváth József

A kecskeméti repülőtér akkor és most

A Fortepan gyűjteményében több olyan kép is fellelhető, amelyek ezt a különleges légkört idézik meg. Az egyik ilyen felvétel 1939-ből származik, melyen egy Fiat CR.32 vadászrepülőgép előtt áll a fiatal Pettendy János hadnagy. Egyenruhájában úgy néz szembe a kamerával, mint aki már akkor is tudta, hogy a történelem egy szeletét őrzi majd meg ez a pillanat. A kép egyszerre idézi meg a háború előtti időszak büszke katonai atmoszféráját és a repülés iránti tiszteletet, amely olyannyira jellemző volt a korszakra.

Ma már egészen másként néz ki a kecskeméti repülőtér: modern, szigorúan védett katonai bázis, ahol Gripenek parkolnak ott, ahol egykor dugattyús motorok zúgtak. Mégis, ezek az öreg, megsárgult fényképes emlékek újra és újra visszahozzák azt a különleges hangulatot, amikor a repülés még csodaszámba ment, és a pilóta szó hallatán minden gyerek háborús hősökről áhítozott.

Nosztalgikus írásunkban a fortepan.hu fotóival most visszarepítjük olvasóinkat a 20. századba, és megmutatjuk, milyen is volt a kecskeméti bázis. Idézzék fel a múltat velünk!

A kecskeméti repülőtéren nosztalgiázunk

 

 

