1 órája
Óriási lehetőséget kapnak a tanyákon élők, kiderült, mikor kezdik el építeni az új tompai határátkelőt
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megtartják-e az idei kecskeméti repülőnapot, megírtuk, hogy mikor kezdik el építeni az új tompai határátkelőt, illetve arról is írtunk, hogy több 10 millió forinthoz juthatnak a tanyákon élők.
Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kiderült az igazság a 2025-ös kecskeméti repülőnapról, megírtuk, hogy szerveket károsító vírust terjesztenek a szúnyogok, illetve videót is készítettünk egy kecskeméti eseményen.
Kiderült az igazság a 2025-ös kecskeméti repülőnapról, hivatalosan is megerősítette a minisztérium
Hivatalos! 2025-ben nem lesz kecskeméti repülőnap – a Honvédelmi Minisztérium megerősítette, elmarad az idei rendezvény.
Megvan a dátum, mikor kezdik el építeni az új tompai határátkelőt
Hosszú távú fejlesztésről döntöttek a szerb–magyar határ térségében. A tompai határátkelő új, korszerű változata jelentősen tehermentesítheti a jelenlegi forgalmat.
A tűzgyújtási tilalom alatt égette a kábeleket, több ház is veszélybe került miatta
A Kecskeméti Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt emelt vádat egy nővel szemben. A tűzgyújtási tilalom ellenére rézkábeleket égetett és a nagy szárazság miatt mintegy 3000 négyzetméteren kigyulladt a száraz aljnövényzet.
Brutális leszámolás egy ló miatt: ásóval és lapáttal támadtak egy családra
Egy korábbi konfliktus verekedésig fajult Csengődön, ahol egy család négy férfi tagja lapáttal és ásóval támadt rá egy társaság tagjaira az utcán. A nyomozók vádemelést javasolnak az elkövetőkkel szemben.
Szerveket károsító vírust terjesztenek a szúnyogok, már több mint 200 ezren megbetegedtek miatta
Figyelmeztetnek a szakértők. A chikungunya-vírus gyors terjedése aggodalomra ad okot a turisták körében is, mivel a fertőzés súlyos ízületi fájdalmat és akár szervkárosodást is okozhat. A legfrissebb adatok szerint világszerte több 100 ezer megbetegedést regisztráltak, és 90 halálesetet is összefüggésbe hoztak a vírussal.
Több 10 millió forinthoz juthatnak a tanyákon élők, szakember segít a pályázat részleteiben
Tiszta víz, napelemek és még sok más lehetőség tárul a tanyákon élők elé az új támogatás segítségével. A tanyafejlesztési pályázat szeptembertől indul, aminek tervezéséhez érdemes tudni egy-két alapinformációt. Ebben volt a segítségünkre Ádám Richárd, szentkirályi szaktanácsadó.
Vannak települések, ahol estére elfogy a víz, de tudatos vízhasználattal tehetünk ellene
Sajnos országszerte hallható, hogy a forróság és az apadó vízkészlet miatt egyes településeken már nem ad folyamatosan vizet a kút, nem mindig biztosított az egészséges ivóvíz. Mi a helyzet Bács-Kiskunban? Hogyan érhető el a tudatos vízhasználat? Többek között ezekre is választ adott Kurdi Viktor, a kecskeméti székhelyű Bácsvíz Zrt. elnök vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Békesség, mosoly és harmónia: ilyen volt a kecskeméti Virágos Nap
Békességről, harmóniáról és pozitív gondolkodásról folytattak beszélgetést a szakértők és a rózsahölgyek Kecskeméten. A Virágos Nap keretében mindenki találhatott magának olyan programot, ami lelki feltöltődést adott.