Óriási lehetőséget kapnak a tanyákon élők, kiderült, mikor kezdik el építeni az új tompai határátkelőt

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kiderült az igazság a 2025-ös kecskeméti repülőnapról, megírtuk, hogy szerveket károsító vírust terjesztenek a szúnyogok, illetve videót is készítettünk egy kecskeméti eseményen.

Kiderült, lesz-e kecskeméti repülőnap 2025-ben

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Kiderült az igazság a 2025-ös kecskeméti repülőnapról, hivatalosan is megerősítette a minisztérium

Hivatalos! 2025-ben nem lesz kecskeméti repülőnap – a Honvédelmi Minisztérium megerősítette, elmarad az idei rendezvény.

Megvan a dátum, mikor kezdik el építeni az új tompai határátkelőt

Hosszú távú fejlesztésről döntöttek a szerb–magyar határ térségében. A tompai határátkelő új, korszerű változata jelentősen tehermentesítheti a jelenlegi forgalmat.

A tűzgyújtási tilalom alatt égette a kábeleket, több ház is veszélybe került miatta

A Kecskeméti Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt emelt vádat egy nővel szemben. A tűzgyújtási tilalom ellenére rézkábeleket égetett és a nagy szárazság miatt mintegy 3000 négyzetméteren kigyulladt a száraz aljnövényzet.

Brutális leszámolás egy ló miatt: ásóval és lapáttal támadtak egy családra

Egy korábbi konfliktus verekedésig fajult Csengődön, ahol egy család négy férfi tagja lapáttal és ásóval támadt rá egy társaság tagjaira az utcán. A nyomozók vádemelést javasolnak az elkövetőkkel szemben.

Szerveket károsító vírust terjesztenek a szúnyogok, már több mint 200 ezren megbetegedtek miatta

Figyelmeztetnek a szakértők. A chikungunya-vírus gyors terjedése aggodalomra ad okot a turisták körében is, mivel a fertőzés súlyos ízületi fájdalmat és akár szervkárosodást is okozhat. A legfrissebb adatok szerint világszerte több 100 ezer megbetegedést regisztráltak, és 90 halálesetet is összefüggésbe hoztak a vírussal.

Több 10 millió forinthoz juthatnak a tanyákon élők, szakember segít a pályázat részleteiben

Tiszta víz, napelemek és még sok más lehetőség tárul a tanyákon élők elé az új támogatás segítségével. A tanyafejlesztési pályázat szeptembertől indul, aminek tervezéséhez érdemes tudni egy-két alapinformációt. Ebben volt a segítségünkre Ádám Richárd, szentkirályi szaktanácsadó.