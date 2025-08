Kecskeméti repülőnap 2025 – lesz vagy nem lesz? Mutatjuk, mit lehet biztosan tudni

Ahogy közeledik augusztus vége, egyre több repülésrajongó teszi fel ugyanazt a kérdést: Lesz-e idén kecskeméti repülőnap? A válasz – egyelőre – az, hogy nem tudni. Ami biztos: hivatalos megerősítés mindmáig nem érkezett, így az augusztus 23–24-re beharangozott esemény megtartása egyre valószínűtlenebb.

Egyelőre nem tudni, hogy lesz-e idén kecskeméti repülőnap

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Magyar Honvédség részéről jelenleg semmilyen hivatalos kommunikáció nem történt az ügyben. Kérdéseinket elküldtük a Honvédség sajtóosztályának, válaszukat várjuk.

Egymásnak ellentmondó információk a kecskeméti repülőnapról

Miközben a hivatalos csatornákon semmilyen információ nincs, az interneten többféle, egymásnak ellentmondó információ is kering az eseménnyel kapcsolatban. Ezek közül válogattunk néhányat.

JETfly magazin: A repüléssel foglalkozó szakportál is figyelmeztetett, hogy bár több helyen még mindig szerepel a programajánlók között a kecskeméti repülőnap, „ha valóban lenne rendezvény augusztus 23–24-én, akkor már rég elérhetők lennének a hivatalos információk a jegyekről, fellépőkről és egyéb tudnivalókról.”

Combatant blog: A blog korábban bizakodó hangvételben írt arról, hogy talán idén végre megtartják a repülőnapot. Felidézik, hogy 2021 óta nem volt ilyen rendezvény, és azóta két alkalommal is felmerült a megszervezés lehetősége – egyszer be is jelentették, egyszer pedig csak egy belső közlönyben esett róla szó. A blog azt is megemlíti, hogy a német légierő Instagram-oldalán augusztus 22–24. között Kecskemét szerepel a Typhoon-bemutató egyik állomásaként. Ugyanakkor óva intenek attól, hogy bárki szállást foglaljon, hiszen „korábban is előfordult már, hogy egy nemzetközi légierő programjában szerepelt Kecskemét, de végül a Honvédség lemondta az eseményt.”

GoTravel.hu: A turisztikai portál programajánlója határozottan kijelenti, hogy a Kecskeméti Repülőnap 2025. augusztus 23–24-én lesz, és színes programokat, haditechnikai bemutatót, dinamikus légishow-t ígérnek. A leírás azonban erősen sablonos, és vélhetően korábbi évek szövegeire épül, mivel a forrás nem hivatkozik semmilyen hivatalos bejelentésre vagy szervezői információra.