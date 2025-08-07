Kiderült az igazság a 2025-ös kecskeméti repülőnapról, hivatalosan is megerősítette a minisztérium

Hetek, sőt hónapok óta találgatások tárgyát képezte, vajon megtartják-e idén a kecskeméti repülőnapot. Mint arról beszámoltunk, a különböző online felületeken egymásnak ellentmondó információk jelentek meg, egyes portálok augusztus 23–24-re már konkrét programokat is hirdettek, míg más források a bizonytalanságra hívták fel a figyelmet.

Nem lesz kecskeméti repülőnap 2025-ben

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Most azonban pont került a kérdés végére: a Honvédelmi Minisztérium Sajtóosztálya megkeresésünkre megerősítette, hogy 2025-ben nem rendezik meg a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót.

A válasz rövid, de egyértelmű:

2025-ben nem rendezik meg a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót.” – Honvédelmi Minisztérium, Sajtóosztály

Miért fontos ez?

Az elmúlt hónapokban több programajánló portál is közzétette a kecskeméti repülőnap 2025 időpontját. A német légierő egyik századának Instagram-oldalán is feltűnt Kecskemét az Eurofighter Typhoon augusztusi bemutatóinak helyszínei között. Mindez tovább táplálta a találgatásokat.

Azonban, ahogy korábban is jeleztük: a hivatalos bejelentés hiánya már önmagában is erős jele volt annak, hogy az esemény megrendezése kérdéses. Mostanra ez egyértelműen eldőlt.

Elmaradt évek sora

A legendás kecskeméti repülőnap utoljára 2021-ben rendezték meg. Azóta szinte minden évben felmerült a visszatérés lehetősége, ám a 2023-as és 2024-es tervek is meghiúsultak különböző okokból.

Úgy tűnik, 2025-ben sem tér vissza a rendezvény, amely egykor Európa egyik legnagyobb katonai repülőeseményének számított.

Mikor lehet legközelebb kecskeméti repülőnap?

Arról egyelőre nincs információ, hogy 2026-ban újra napirendre kerülhet-e a repülőnap megszervezése. A Honvédelmi Minisztérium válaszából most csak annyi derül ki, hogy az idei évben biztosan nem látogathatjuk meg a kecskeméti bázist légiparádé keretében.