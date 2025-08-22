Volt, aki egymillió forinttal támogatta a kecskeméti Piarista templom felújítását

Nyeste Pál piarista tanár, plébános elárulta, többlépcsős belső felújításról van szó, és a munkálatok tavaly ősszel kezdődtek. Mint elhangzott, a Kecskeméti Piarista templomban már 50 éve nem megoldott a templom belső festése, bár ezt többször is felmérték. Tisztasági festésről van szó, amely az oktatási intézményekben bizonyos időszakonként kötelező, viszont az egyházi intézményekre vonatkozóan nincs erre előírás.

A Kecskeméti Piarista templom felújításáról Nyeste Pál piarista tanár, plébános nyilatkozott

Fotó: Rádió 1 Gong

Nagy kosz rakódott le a Kecskeméti Piarista templomban

A tisztasági festésre kétségkívül szükség volt. Az első ütemben a templom szentélye körüli rész újult meg, a második ütemben a bejárat és a templom első része.

– A hívek látják, milyen állapotban volt a templom. A gyertyák füstje miatt sok kosz rakódik le, például az orgona fújtatója is ezzel küszködik. A festés közben használjuk a templomot, nem költöztünk el – mesélte Nyeste Pál, aki hozzátette, a tűzvédelmi szempontokat figyelembe véve az elektromos hálózatot is fejlesztették.

Tervek szerint a restaurálásra is sort fognak keríteni

A mellékoltárok komoly értéket képviselnek a kecskeméti templomban. A műemlékvédelem szerint falkutatást kell végezni teljeskörű felújítás esetén. Erre jelenleg nem állnak rendelkezésre források, de keresik a megoldást, mert a szobrokat, festményeket és a fából készült oltárokat restaurálni kell.

Jól bizonyítja ezt az is, hogy az egyik festési nap reggelén a Mária oltár egyik legfelső szintjének oszlopát leesve találták. A múzeum munkatársai is azt javasolták, hogy az egész oltárat fel kellene újítani, főleg amiatt, mert annak a hátsó része, amit nem is látnak a hívek, nagyon rossz állapotban van. Ide még nem értek el a felújítás során, jelenleg ugyanis a tisztasági festés a legfontosabb.

Nyeste Pál a Szentháromság Plébánia munkálatai kapcsán elmondta azt is, hogy a világítást is korszerűsítették, a régi meleg reflektorok helyet hideg LED lámpák kerültek beszerelésre.

Jövő nyáron lesz munka a templomban

A felújítás második üteme már elkészült. Ez elsősorban a bejárat festését jelenti, illetve az orgona felújítása is kész. A templom középső részének, a „hajónak” a festése viszont jövő nyáron várható. Ez a legmagasabb, leghosszabb, legszélesebb és a mellékoltárokkal leginkább terhelt rész, emiatt ez igényli majd a legkörültekintőbb tervezést.