Volt, aki egymillió forinttal támogatta a kecskeméti Piarista templom felújítását
Két ütem már kész, a harmadik jövő nyáron várható. Így áll jelen pillanatban a Kecskeméti Piarista templom, azaz a Szentháromság Plébánia felújítása. A munkálatokról Nyeste Pál piarista tanár, plébános nyilatkozott a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Nyeste Pál piarista tanár, plébános elárulta, többlépcsős belső felújításról van szó, és a munkálatok tavaly ősszel kezdődtek. Mint elhangzott, a Kecskeméti Piarista templomban már 50 éve nem megoldott a templom belső festése, bár ezt többször is felmérték. Tisztasági festésről van szó, amely az oktatási intézményekben bizonyos időszakonként kötelező, viszont az egyházi intézményekre vonatkozóan nincs erre előírás.
Nagy kosz rakódott le a Kecskeméti Piarista templomban
A tisztasági festésre kétségkívül szükség volt. Az első ütemben a templom szentélye körüli rész újult meg, a második ütemben a bejárat és a templom első része.
– A hívek látják, milyen állapotban volt a templom. A gyertyák füstje miatt sok kosz rakódik le, például az orgona fújtatója is ezzel küszködik. A festés közben használjuk a templomot, nem költöztünk el – mesélte Nyeste Pál, aki hozzátette, a tűzvédelmi szempontokat figyelembe véve az elektromos hálózatot is fejlesztették.
Tervek szerint a restaurálásra is sort fognak keríteni
A mellékoltárok komoly értéket képviselnek a kecskeméti templomban. A műemlékvédelem szerint falkutatást kell végezni teljeskörű felújítás esetén. Erre jelenleg nem állnak rendelkezésre források, de keresik a megoldást, mert a szobrokat, festményeket és a fából készült oltárokat restaurálni kell.
Jól bizonyítja ezt az is, hogy az egyik festési nap reggelén a Mária oltár egyik legfelső szintjének oszlopát leesve találták. A múzeum munkatársai is azt javasolták, hogy az egész oltárat fel kellene újítani, főleg amiatt, mert annak a hátsó része, amit nem is látnak a hívek, nagyon rossz állapotban van. Ide még nem értek el a felújítás során, jelenleg ugyanis a tisztasági festés a legfontosabb.
Nyeste Pál a Szentháromság Plébánia munkálatai kapcsán elmondta azt is, hogy a világítást is korszerűsítették, a régi meleg reflektorok helyet hideg LED lámpák kerültek beszerelésre.
Jövő nyáron lesz munka a templomban
A felújítás második üteme már elkészült. Ez elsősorban a bejárat festését jelenti, illetve az orgona felújítása is kész. A templom középső részének, a „hajónak” a festése viszont jövő nyáron várható. Ez a legmagasabb, leghosszabb, legszélesebb és a mellékoltárokkal leginkább terhelt rész, emiatt ez igényli majd a legkörültekintőbb tervezést.
Hívek adományai is kellettek a felújításhoz
Nyeste Pál plébános közölte, önerőből valósul meg a felújítás. Ebbe beletartozik a várostól kapott támogatás is. Az eddigi két ütemhez, és remélhetőleg a harmadik, jövő nyári felújítási periódushoz is egyaránt 3,5 millió forinttal járult és járul hozzá Kecskemét önkormányzata.
Az eddig megvalósult, a templom elejét és végét érintő festés is összességében nagyjából 7-7 millió forintot ölelt fel, és erre jött rá a villanyszerelés. Az hozzávetőlegesen 2 millió forintba került, tehát egy-egy ütem kb. 9 millióra tehető. A városi támogatáson túl az összeg a hívek adományaiból tevődött össze. Mindenki úgy segített, ahogy tudott, volt, aki pár ezer forinttal, volt, aki egymillióval támogatta a templom felújítását.
A templom felújítása tehát anyagi szempontból részletezve:
- Három ütemben valósul meg a belső felújítás
- Ezek elsősorban tisztasági festést és az elektromos hálózatot érintik
- A festés ütemenként nagyjából 7 millió forintba, a villanyszerelés 2 millióba kerülnek
- A város ütemenként 3,5 millió forintos támogatást nyújt
- A fennmaradó összeget a hívek adományai teszik ki.
