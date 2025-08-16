augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piac

31 perce

Ez a gyümölcs sokat segíthet az allergiában szenvedőknek, de jól nézze meg, hol vásárolja – galériával

Címkék#gyümölcs#Kecskeméti Piac#zöldség#görögdinnye#paradicsom

Van egy hely, ahová zárás előtt nem sokkal is érdemes betérni. A kecskeméti piac külső részén az árusok kitartóak, és az utolsó órában is bőséges a kínálatuk. Sőt az egyik hazai finomságnak nemrég kezdődött el a szezonja, és egy igazi tápanyagbomba.

Sebestyén Hajnalka

A kecskeméti piacon sétálva kellemes, zamatos illatok közepette lehet vásárolni. Az édes dinnye, a csodás virágcsokrok, a friss petrezselyem aromája együtt lengi be a teret, mely szinte csábít arra, hogy telepakoljuk a kosarat, a szatyrot. A sok finomság közül kiemelkedik egy hazai gyümölcs, melynek nemrég kezdődött meg a szezonja. Éppen ezért óvatosan, mivel az árak nagyon különböznek.

A kecskeméti piacon igazán finom szőlő is kapható
A kecskeméti piac bővelkedik a vitaminbomba szőlőben
Fotó: Bús Csaba

Egy igazi kincsestár a magyar szőlő

Ez a gyümölcs a magyar szőlő, mely rendkívül egészséges és finom, mind a fehér, mind a vörös változatban. Az ára 1300-3900 forint/kilogramm között mozog, mely leginkább csak az árustól függ, ugyanis valamennyi nagyon jól néz ki. Így érdemes vásárlás előtt körbepásztázni a felhozatalt.

A magyar szőlő valódi kincsestára az egészségmegőrző tápanyagoknak, az egészségre jótékony hatása kiemelkedő. A különböző fajták – különösen a vörös és kékszőlők – számos jótékony hatással bírnak, amelyek hozzájárulnak a szervezet megfelelő működéséhez.

Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. A szőlő kiváló forrása az A-, B-, C- és K-vitaminoknak, valamint folsavnak és biotinnak. Emellett jelentős mennyiségben tartalmaz káliumot, vasat, magnéziumot, szelént és cinket is. Magas víztartalma segíti a hidratálást és a méregtelenítést, míg természetes cukortartalma gyors energiát biztosít.

Az egész gyümölcs kiváló a szervezet számára

A szőlő héjában és magjában található antioxidánsok segítenek megőrizni az erek rugalmasságát, csökkentik a vérnyomást és a koleszterinszintet. Külsőleg is hasznos. A szőlőmagolaj gazdag antioxidánsokban, így kiváló bőrápoló és ránctalanító hatású. A szőlőben található almasav természetes fogfehérítőként is működhet, segít eltávolítani az elszíneződéseket.

Légzőrendszeri és allergiás panaszok enyhítése

A szőlő fogyasztása növelheti a tüdő nedvességtartalmát, ami enyhítheti az asztmás tüneteket. A quercetin nevű flavonoid csökkentheti az allergiás reakciókat és a gyulladásokat.

Bőséges a kecskeméti piac kínálata

Fotók: Bús Csaba

A kecskeméti piac bővelkedik gyümölcsökben

A szőlő mellett még mindig kapható görögdinnye, mely akár 400  forint/kilogramm áron beszerezhető. A sárgadinnye is keresett, annak kilója jellemzően 500  forint/kilogramm. Barackfélékből is bőven akad: a nektarin 1300-1800, az őszibarack 2000-2800  forint/kilogramm között kapható a legtöbb helyen. A kék szilva mérettől és keménységtől függően 600-1000 forint/kilogramm, míg a ringló szilva 2000  forint/kilogramm. 

A friss zöldségek illata vásárlásra csábítanak

A zöldségek közül kiemelhetjük a magyar vöröshagymát, mely drágult,  forint/kilogramm, a kisebbek kilójáért 400-500 forintot kérnek. A sonkahagyma kilója pedig 2000  forint/kilogramm volt. A petrezselyem zöld csomója 150-200 forint, a burgonya 250-300  forint/kilogramm áron megvehető. Paprikából is bőven van választék. A TV paprika 500-800  forint/kilogramm, a kápia 900-1500  forint/kilogramm, a paradicsom paprika 800-1200 forint/kilogramm a legtöbb helyen. Erős paprikából van darabra 150-250 forintért, de abból is ajánlanak kilóra, 800-1000 forintért, de azok nem hosszú, hegyesek.

Árak a kecskeméti piacon
Íme az árak a kecskeméti piacon

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu