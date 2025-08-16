32 perce
Ez a gyümölcs sokat segíthet az allergiában szenvedőknek, de jól nézze meg, hol vásárolja – galériával
Van egy hely, ahová zárás előtt nem sokkal is érdemes betérni. A kecskeméti piac külső részén az árusok kitartóak, és az utolsó órában is bőséges a kínálatuk. Sőt az egyik hazai finomságnak nemrég kezdődött el a szezonja, és egy igazi tápanyagbomba.
A kecskeméti piacon sétálva kellemes, zamatos illatok közepette lehet vásárolni. Az édes dinnye, a csodás virágcsokrok, a friss petrezselyem aromája együtt lengi be a teret, mely szinte csábít arra, hogy telepakoljuk a kosarat, a szatyrot. A sok finomság közül kiemelkedik egy hazai gyümölcs, melynek nemrég kezdődött meg a szezonja. Éppen ezért óvatosan, mivel az árak nagyon különböznek.
Egy igazi kincsestár a magyar szőlő
Ez a gyümölcs a magyar szőlő, mely rendkívül egészséges és finom, mind a fehér, mind a vörös változatban. Az ára 1300-3900 forint/kilogramm között mozog, mely leginkább csak az árustól függ, ugyanis valamennyi nagyon jól néz ki. Így érdemes vásárlás előtt körbepásztázni a felhozatalt.
A magyar szőlő valódi kincsestára az egészségmegőrző tápanyagoknak, az egészségre jótékony hatása kiemelkedő. A különböző fajták – különösen a vörös és kékszőlők – számos jótékony hatással bírnak, amelyek hozzájárulnak a szervezet megfelelő működéséhez.
Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. A szőlő kiváló forrása az A-, B-, C- és K-vitaminoknak, valamint folsavnak és biotinnak. Emellett jelentős mennyiségben tartalmaz káliumot, vasat, magnéziumot, szelént és cinket is. Magas víztartalma segíti a hidratálást és a méregtelenítést, míg természetes cukortartalma gyors energiát biztosít.
Az egész gyümölcs kiváló a szervezet számára
A szőlő héjában és magjában található antioxidánsok segítenek megőrizni az erek rugalmasságát, csökkentik a vérnyomást és a koleszterinszintet. Külsőleg is hasznos. A szőlőmagolaj gazdag antioxidánsokban, így kiváló bőrápoló és ránctalanító hatású. A szőlőben található almasav természetes fogfehérítőként is működhet, segít eltávolítani az elszíneződéseket.
Légzőrendszeri és allergiás panaszok enyhítése
A szőlő fogyasztása növelheti a tüdő nedvességtartalmát, ami enyhítheti az asztmás tüneteket. A quercetin nevű flavonoid csökkentheti az allergiás reakciókat és a gyulladásokat.
Bőséges a kecskeméti piac kínálataFotók: Bús Csaba
A kecskeméti piac bővelkedik gyümölcsökben
A szőlő mellett még mindig kapható görögdinnye, mely akár 400 forint/kilogramm áron beszerezhető. A sárgadinnye is keresett, annak kilója jellemzően 500 forint/kilogramm. Barackfélékből is bőven akad: a nektarin 1300-1800, az őszibarack 2000-2800 forint/kilogramm között kapható a legtöbb helyen. A kék szilva mérettől és keménységtől függően 600-1000 forint/kilogramm, míg a ringló szilva 2000 forint/kilogramm.
A friss zöldségek illata vásárlásra csábítanak
A zöldségek közül kiemelhetjük a magyar vöröshagymát, mely drágult, forint/kilogramm, a kisebbek kilójáért 400-500 forintot kérnek. A sonkahagyma kilója pedig 2000 forint/kilogramm volt. A petrezselyem zöld csomója 150-200 forint, a burgonya 250-300 forint/kilogramm áron megvehető. Paprikából is bőven van választék. A TV paprika 500-800 forint/kilogramm, a kápia 900-1500 forint/kilogramm, a paradicsom paprika 800-1200 forint/kilogramm a legtöbb helyen. Erős paprikából van darabra 150-250 forintért, de abból is ajánlanak kilóra, 800-1000 forintért, de azok nem hosszú, hegyesek.
