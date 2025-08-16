Ez a gyümölcs sokat segíthet az allergiában szenvedőknek, de jól nézze meg, hol vásárolja – galériával

A kecskeméti piacon sétálva kellemes, zamatos illatok közepette lehet vásárolni. Az édes dinnye, a csodás virágcsokrok, a friss petrezselyem aromája együtt lengi be a teret, mely szinte csábít arra, hogy telepakoljuk a kosarat, a szatyrot. A sok finomság közül kiemelkedik egy hazai gyümölcs, melynek nemrég kezdődött meg a szezonja. Éppen ezért óvatosan, mivel az árak nagyon különböznek.

A kecskeméti piac bővelkedik a vitaminbomba szőlőben

Fotó: Bús Csaba

Egy igazi kincsestár a magyar szőlő

Ez a gyümölcs a magyar szőlő, mely rendkívül egészséges és finom, mind a fehér, mind a vörös változatban. Az ára 1300-3900 forint/kilogramm között mozog, mely leginkább csak az árustól függ, ugyanis valamennyi nagyon jól néz ki. Így érdemes vásárlás előtt körbepásztázni a felhozatalt.

A magyar szőlő valódi kincsestára az egészségmegőrző tápanyagoknak, az egészségre jótékony hatása kiemelkedő. A különböző fajták – különösen a vörös és kékszőlők – számos jótékony hatással bírnak, amelyek hozzájárulnak a szervezet megfelelő működéséhez.

Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. A szőlő kiváló forrása az A-, B-, C- és K-vitaminoknak, valamint folsavnak és biotinnak. Emellett jelentős mennyiségben tartalmaz káliumot, vasat, magnéziumot, szelént és cinket is. Magas víztartalma segíti a hidratálást és a méregtelenítést, míg természetes cukortartalma gyors energiát biztosít.

Az egész gyümölcs kiváló a szervezet számára

A szőlő héjában és magjában található antioxidánsok segítenek megőrizni az erek rugalmasságát, csökkentik a vérnyomást és a koleszterinszintet. Külsőleg is hasznos. A szőlőmagolaj gazdag antioxidánsokban, így kiváló bőrápoló és ránctalanító hatású. A szőlőben található almasav természetes fogfehérítőként is működhet, segít eltávolítani az elszíneződéseket.

Légzőrendszeri és allergiás panaszok enyhítése

A szőlő fogyasztása növelheti a tüdő nedvességtartalmát, ami enyhítheti az asztmás tüneteket. A quercetin nevű flavonoid csökkentheti az allergiás reakciókat és a gyulladásokat.