Zöldség

A gyönyörű bőr elixírje a kecskeméti piacon is fellelhető, de vigyázat, csak a szára fogyasztható!

Ez az a zöldség, mely valószínűleg sok konyhában még meg sem fordult. Kár érte, mert rendkívül egészséges. Igaz, a levele mérgező, de a kecskeméti piacon is csak a szára kapható, ráadásul elérhető áron.

Sebestyén Hajnalka

Aki szeret kísérletezgetni a konyhában, kedveli a különleges ízvilágot, annak mindenképpen érdemes rebarbarát vásárolnia. A kecskeméti piacon kicsit kutatni kell érte, de megéri. Kiváló süteményekhez, de köret és szörp alapanyagként is megállja a helyét.

ismét kilátogattunk a kecskeméti piacra
Érdemes rebarbarát vásárolni a kecskeméti piacon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Savanykás íze miatt gyümölcsökkel társítják

A rebarbara szárát lehet megvenni, ára 1200 forint/kilogramm a kecskeméti piacon. Ez a különleges, savanykás ízű növényt gyakran társítják édes gyümölcsökkel, például eperrel, hogy kiegyensúlyozzák karakteres ízét. A rebarbara nemcsak kulináris élményt nyújt, hanem számos jótékony hatással is bír az egészségünkre. 

Rebarbara jótékony hatása

Magas rosttartalma segíti az emésztést, serkenti a bélmozgást, természetes módon támogatja a méregtelenítést. A benne lévő antioxidánsok lassítják az öregedési folyamatokat, erősítik az immunrendszert, támogatják a szem és a bőr egészségét, és csökkenthetik bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázatát

Egy csészényi rebarbara a napi kalciumszükséglet körülbelül tíz százalékát fedezi, ami különösen fontos a csontok és fogak egészségéhez. Emellett jelentős mennyiségű K-vitamint is tartalmaz, amely elengedhetetlen a véralvadáshoz és a csontok megfelelő működéséhez. 

Már évezredekkel ezelőtt gyógyítottak vele

Érdekesség: a rebarbara Kínából származik. Az ősi kínai kultúrák már évezredekkel ezelőtt felismerték gyógyító tulajdonságait, különösen a gyökerét használták a hagyományos orvoslásban gyulladáscsökkentőként és emésztést segítő szerként. 

Még mindig kapható dinnye a kecskeméti piacon

A gyümölcsfrontot most már inkább a barackok határozzák meg. Elvétve még kapható magyar görögdinnye 450-500 forint/kilogramm, sárgadinnye pedig 500-600 forint/kilogramm áron. A nektarin ára 1300-1800 forint/kilogramm, az őszibarack 200-3500 forint/kilogramm, de az utóbbiból a kisebbek, túlérettek akár már 1500-tól is megvehetők. Szilva 500-800 forint/kilogramm jellemzően. Szőlőből is akad bőven: a magyar, apróbb szemű szőlő 600-1500 forint/kilogramm, a nagyszemű viszont jóval drágább, 2500-at is kérnek érte. 

Most érdemes lecsót főzni

A hazai idényzöldségekből szinte minden kapható. Hagymák közül megjelentek a salotta hagymák, 2000 forint/kilogramm áron kínálják. A fejes káposzta kilója 500 forint körül mozog. A cukkini továbbra is 500 forint/kilogramm a legtöbb helyen. A kovászolni való uborkából is található még felhozatal, 400-600 forint/kilogramm áron. A kígyóuborka 700-1300 forint/kilogramm, az apró kígyóuborka 1000 forint/kilogramm.

A lecsókészítéshez jó áron beszerezhetők a két fő alapanyag. A lecsónak való, alacsonyabb minőségű paradicsom és paprika is kilónként akár 400 forintért megvehető. A jobb minőségű paprikákat 800-1000 forintért ajánlják.

piaci árak Kecskeméten
 

 

 

