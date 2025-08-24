A gyönyörű bőr elixírje a kecskeméti piacon is fellelhető, de vigyázat, csak a szára fogyasztható!

Aki szeret kísérletezgetni a konyhában, kedveli a különleges ízvilágot, annak mindenképpen érdemes rebarbarát vásárolnia. A kecskeméti piacon kicsit kutatni kell érte, de megéri. Kiváló süteményekhez, de köret és szörp alapanyagként is megállja a helyét.

Érdemes rebarbarát vásárolni a kecskeméti piacon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Savanykás íze miatt gyümölcsökkel társítják

A rebarbara szárát lehet megvenni, ára 1200 forint/kilogramm a kecskeméti piacon. Ez a különleges, savanykás ízű növényt gyakran társítják édes gyümölcsökkel, például eperrel, hogy kiegyensúlyozzák karakteres ízét. A rebarbara nemcsak kulináris élményt nyújt, hanem számos jótékony hatással is bír az egészségünkre.

Rebarbara jótékony hatása

Magas rosttartalma segíti az emésztést, serkenti a bélmozgást, természetes módon támogatja a méregtelenítést. A benne lévő antioxidánsok lassítják az öregedési folyamatokat, erősítik az immunrendszert, támogatják a szem és a bőr egészségét, és csökkenthetik bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Egy csészényi rebarbara a napi kalciumszükséglet körülbelül tíz százalékát fedezi, ami különösen fontos a csontok és fogak egészségéhez. Emellett jelentős mennyiségű K-vitamint is tartalmaz, amely elengedhetetlen a véralvadáshoz és a csontok megfelelő működéséhez.

Már évezredekkel ezelőtt gyógyítottak vele

Érdekesség: a rebarbara Kínából származik. Az ősi kínai kultúrák már évezredekkel ezelőtt felismerték gyógyító tulajdonságait, különösen a gyökerét használták a hagyományos orvoslásban gyulladáscsökkentőként és emésztést segítő szerként.

Még mindig kapható dinnye a kecskeméti piacon

A gyümölcsfrontot most már inkább a barackok határozzák meg. Elvétve még kapható magyar görögdinnye 450-500 forint/kilogramm, sárgadinnye pedig 500-600 forint/kilogramm áron. A nektarin ára 1300-1800 forint/kilogramm, az őszibarack 200-3500 forint/kilogramm, de az utóbbiból a kisebbek, túlérettek akár már 1500-tól is megvehetők. Szilva 500-800 forint/kilogramm jellemzően. Szőlőből is akad bőven: a magyar, apróbb szemű szőlő 600-1500 forint/kilogramm, a nagyszemű viszont jóval drágább, 2500-at is kérnek érte.