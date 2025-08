Egészséges, vitamindús és most szuper áron elérhető – ez a kecskeméti piac egyik rejtett kincse

Lejjebb ment a csemegekukorica ára is, a kisebbek darabja 50-100 forint, a normál méretűeké 200-280 forint.

Paprikafélékhez is egyre kedvezőbb áron hozzájuthatunk. A TV paprika 700 forint/kilogramm, a kápia paprika 1000 forint/kilogramm áron mozog. Ha csak lecsóba szánjuk, akkor már 400-500 forint/kilogramm áron vehetjük meg az alacsonyabb minőségűeket.

A görögdinnye ára kitart

A gyümölcsök terén is gazdag a választék a piacon. A magyar görögdinnye ára továbbra is 450-500 forint/kilogramm, de az egyik standon mézédes jelzővel ellátott görögdinnye 699 forint/kilogramm volt. A sárgadinnye 500-800 forint/kilogrammért vásárolható meg. Még mindig kapható cseresznye, 2500-2800 forint/kilogramm áron. A barackokból is bőséges a felhozatal. A sárgabarack drágult, már 2000 forint/kilogramm alatt nem igazán van, az őszibarack ára pedig 2500 forint körül mozog. A szilva vonzó lehet, mert lényegesen olcsóbb, 600-1000 forint/kilogramm között megvehető.